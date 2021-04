Guía sobre trombos y vacunas

Los casos de trombos detectados entre los vacunados con AstraZeneca y Janssen han causado alarma, desconcierto y hasta su paralización momentánea en algunos países. Uno de los grandes problemas, ha sido la mala comunicación del problema, que he decidido arreglar con esta pequeña guía con preguntas frecuentes.

- ¿Cuál es (hasta ahora) la probabilidad de sufrir un trombo con las vacunas de AstraZeneca y Janssen?

Menos del 0,0001%, es decir, muchas menos de las que hay por ejemplo de sufrirlo contagiándote de Covid.

- ¿Qué es un trombo?

Una coagulación de la sangre, como cuando le echas a la salsa una cucharita de harina o el Cola Cao hace grumitos, pero una coagulación en un momento inoportuno, porque hay coágulos buenos, por ejemplo los que ayudan a cerrar las heridas para que no te desangres por cortarte pelando un pepino. No prejuzguemos a los coágulos.

- ¿Cómo saber si estás sufriendo un trombo?

Si estás suscrito a Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Movistar+ es probable que lo estés sufriendo, consulta con tu médico.

- ¿Cómo evitar trombos?

Recordando que no eres más que un homínido cuya especie ha dominado al resto y por eso puede conseguir fácilmente comida en el supermercado sin cazar, pero que tu cuerpo está configurado para correr y pegar saltos a menudo.

- ¿Qué van a hacer con las vacunas de Janssen y AstraZeneca?

Hay dos opciones: que esperen un poco y decidan que el riesgo es asumible y el beneficio de aplicarlas es mayor, o que decidan desecharlas y se las den al Tercer Mundo vendiéndolas como un acto solidario.

- ¿Las vacunas de Pfizer y Moderna también dan trombos?

No, sólo están dando las vacunas basadas en adenovirus, las vacunas de ARN mensajero no están dando todavía, pero también son más caras. Yo por ejemplo preferiría ahorrarme 20€ y ponerme AstraZeneca jugándome una posibilidad entre medio millón de que me toque, es como jugar a la lotería pero al revés. Allá cada uno.

- ¿Por qué llaman a Janssen la vacuna monodosis?

Porque, al ser sólo de una dosis, produce ‘mono’ por no recibir la segunda.