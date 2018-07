Guía sobre nazis para Donald Trump

Visto que Trump se ha hecho un pequeño lío esta semana con los sucesos de Charlottesville a la hora de distinguir entre nazis, radicales y manifestantes, he decidido hacer una pequeña guía básica y sencilla para iniciarte en el nazismo. ¿Cuál es la ideología nazi? Está en contra de un modelo de capitalismo exacerbado, (como si Trump amenazase a Toyota con sanciones si se lleva una fábrica a otro país). Son nacionalistas radicales (“Make America Great Again“). Odian a los comunistas (como Trump). Creen que hay una raza superior a las demás, que casualmente es la suya. ¿Qué tienen de bueno los nazis? Son elegantes, visten uniformes de Hugo Boss y los llevan siempre bien planchaditos. Son disciplinados, no les verás nunca contestar con un “Ve tú, desgraciado“ a un superior cuando le manda a por un café por leche. Son educados, siempre saludan y se despiden con un “Heil Hitler“, tanto al llegar como al salir. ¿Qué tienen de malo los nazis? Son racistas, violentos e intolerantes. Exterminaron a millones de personas. ¿Son nazis solamente los alemanes que vivieron bajo el III Reich? No, a veces llamamos “nazis“ o “neonazis“ a los seguidores de la ideología nazi. ¿Cómo saber si alguien es nazi? Si dice “Soy nazi“, es nazi. Si levanta el brazo como si le hubiese dado un calambre mientras dice “Heil Hitler“, es nazi. Si lleva banderas nazis o símbolos nazis tatuados, es nazi. Si es calvo y tiene cara de bóxer cabreado, es probable que sea nazi. Si todo el mundo los llama nazis, es probable que sean nazis. Si no sabe dibujar esvásticas, es probable que sea nazi. ¿Cuáles son los símbolos nazis? La runa Sigel y principalmente un símbolo que le robaron a los indios, una raza inferior: la esvástica. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo ¿Por qué odian los nazis a los judíos? Por ser judíos. ¿Deben los tolerantes tolerar la intolerancia? Puede parecer una paradoja denominarte “tolerante“ y no tolerar una idea, pero es estúpido ser tolerante y respetar la intolerancia. Mejor ser paradójico que idiota. ¿Por qué se caracterizan los antinazis de las protestas de Charlottesville? Por estar en contra de los nazis.