Guía para seguir los JJ.OO. de Tokyo 2020

Ya están aquí los JJ.OO., esas dos semanas cada cuatro años que pasas en el sofá, en las que se te pone cuerpo de lanzador de disco.

¿Cómo saber qué estoy viendo? Los deportes olímpicos son muchos y pueden ser confusos. Vamos con una pequeña guía. El balonmano es como el baloncesto pero jugado en campo de fútbol sala. El rugby es como el fútbol pero practicado por lanzadores de peso. El pentatlón es lo más parecido al Call of Duty que hay en los JJOO: tienes que nadar y correr, pero también llevas una espada y una pistola encima. El voley-playa, si se les ve todo el culo, es femenino. La esgrima consiste en apuñalar al otro pero de mentira.

¿Qué ha pasado con Simone Biles? Era una de las estrellas de estos juegos pero ha decidido no participar alegando problemas psicológicos, lo que le ha convertido también en estrella para mucha gente que no sabía que existía. Tiene todo mi apoyo, aunque si no estaba para hacer un doble carpado mortal adelante, podía habernos regalado al menos una voltereta, una croqueta y un pino.

¿Quienes son los atletas españoles más destacados? Pues según los periódicos: la ex novia de David Broncano, la que jugó al ping-pong un día con Pedri y la que le pidió un selfie a Rafa Nadal hace seis años. Mucho ojito con esas, que parece que por fin el periodismo está dando la importancia que merece al deporte femenino.

¿Las grandes ausencias? Rusia está sancionada por un escándalo de doping generalizado y organizado desde arriba. Vamos, que era el propio Putin el que iba a pillar la mandanga. Sin embargo los rusos sí participan con un chándal ‘neutro’ que lleva los colores de Rusia. Corea del Norte es la única gran potencia ausente en Tokyo al estar sus atletas disputando los Juegos del Hambre 2021.

¿Qué están haciendo los anfitriones, los japoneses? Pues por ahora han organizado un baile de Pikachus en la inauguración, han puesto a un robot a tirar tiros libros en el descanso del España - Estados Unidos y han dibujado la cara de Hello Kitty con fuegos artificiales. Deportivamente no tanto, pero mucho ojo a los nadadores Shaogao y Cha Pu Zhon.