Guía para gestionar una pandemia

Llevamos ya seis meses de pandemia y, como es la primera que vivimos, creo que podemos elaborar ya una pequeña guía para que los políticos del futuro sepan cómo reaccionar ante una potencial epidemia de peste búlgara, colibrí del Duero o fiebre extremeña.

Consejos para gestionar una pandemia.

1. Niégala cuando la veas venir, así ganarás tiempo. Di que es un alarmismo innecesario y que este nuevo virus no es más peligroso que la gripe común. Aprovecha ahora, que ya tendrás tiempo que dedicarle en el futuro.

2. Publicita su gestión. Saca hashtags tipo #SalimosMásFuertes y ponla en la portada de los periódicos. Si luego ves que todavía no habéis salido, no rectifiques y saca otro distinto: #JuntosSomosMásFuertes o #UnidosVenceremos

3. Si los números de la pandemia en tu país son especialmente malos, échale la culpa a la forma de vivir y a las costumbres sociales. Si luego los números en una comunidad que gobierna la oposición son especialmente malos, échale la culpa a la gestión del gobierno autonómico. Juega con eso, a la inversa también sirve.

4. No contestes nunca las llamadas de la OMS, así siempre podrás usar la carta "No se podía saber". Sirve tanto para la llegada de la pandemia como para su control, el hacer PCRs o contratar rastreadores.

5. Lo que no tengas no sirve. ¿No hay mascarillas? "No hay ninguna evidencia de que las mascarillas sean útiles para prevenir el contagio". ¿No queda Remdesivir aunque se use en los hospitales? "Que nadie crea que el Remdesivir no es ninguna solución milagrosa".

6. Controla la información y los datos. ¿Los datos vuelven a ser malos? Cambiar la forma de entregarlos. Entrega cada tres días los de unas comunidades, otras las divides por provincias, otras por incidencia acumulada, otras no trabajan los fines de semana y luego los datos los prorrateas y los pasas a la escala fahrenheit.

7. Juega con la dicotomía economía-vidas humanas. ¿Desconfinante muy pronto? "No podíamos abandonar a los autónomos. ¿Hace falta otra cuarentena? "No podemos abandonar a nuestros mayores".