Guía para entender las elecciones de EE.UU.

Más información Trump vs Biden: Crónica de un debate senil

El martes se celebran las elecciones estadounidenses más importantes que se recuerdan y enfrentan a Joe Biden y Donald Trump, un tipo que nació cuando los nazis iban ganando la guerra y otro que lo hizo mientras se dividía Berlín en cuatro. Los sondeos dan ligeramente favorito a Biden y parece difícil imaginar que un personaje como Trump pueda repetir victoria pero hay que recordar que los americanos votan un martes de noviembre porque pillaba bien entre la misa de los domingos y el mercado de los miércoles, y justo después de la cosecha, y todavía queda bastante de esa América que mastica tabaco y duerme con una escopeta debajo de la almohada. Hoy en Liopardo, las claves de los comicios más importantes de los últimos cuatro años.

Covid: Trump restó importancia al virus y se mofó de la gente que se ‘alarmaba por un resfriado’. Al final pilló el bicho y tuvo que ser trasladado en un helicóptero a un hospital militar por un constipadito. La negación de la pandemia va a ser trascendental en el voto, lo que no sabemos si para bien o para mal, no olvidemos que estamos hablando del país con mayor porcentaje de terraplanistas del mundo.

Ecología: Uno de los temas que divide a los dos candidatos. Mientras Biden quiere liderar la revolución de las energías limpias, Trump tuitea chistes de Greta Thunberg, defiende el fracking y tira el vidrio al orgánico.

Política exterior: Tema importante en todas las campañas por ser Estados Unidos uno de los países más intervencionistas siguiendo su rol de gran potencia. Aquí la diferencia fundamental radica en que mientras los republicanos bombardean países, los demócratas bombardean países pero con perspectiva de género.

Melania: Se dice que tiene un contrato firmado que le impide separarse de Trump mientras sea presidente. Si gana Biden será agente libre.

Estados bisagra: Pedir que los republicanos no ganen en Alabama es como pedirle a Fachadolid que no vote al PP. Muchos de los estados del país son verdaderos bastiones para los partidos demócrata y republicano y es en los estados indecisos donde de verdad se deciden las elecciones y donde se concentran buena parte de la campaña. Como lo de los estados bisagra lo conoce todo el mundo, si quieres tirarte el pegote en una conversación te recomiendo que uses el concepto ‘blue wall’, muy de los politólogos de allí: “Está claro que las elecciones pasan porque Trump sea capaz de fracturar el Blue Wall con precisión quirúrgica“.

Etiquetas políticas: En Estados Unidos el rojo es el color del Partido Republicano, así que los rojos son los que están a favor del aborto y en contra de los homosexuales. Sin embargo si dices que eres socialista, una posición bastante aceptada en Europa, es más que probable que termines declarando ante de los federales por actividades subversivas.

Racismo y minorías: Los discursos de las minorías han jugado un papel importante los últimos cuatro años con el movimiento #MeToo y el #BlackLivesMatter. Esta vez no hay ninguna mujer entre los candidatos, pero mientras Biden es caucásico, Trump pertenece a una minoría racial, los naranjas, lo que podría ser un punto a su favor.