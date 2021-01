De guardia en el hospital para vacunarme

Si estáis al día de la actualidad occidental sabréis que muchos políticos han aprovechado su posición para vacunarse antes de tiempo saltándose las listas, un escándalo que se ha saldado con dos dimisiones y media. Una actitud totalmente despreciable que aprovecho para denunciar desde aquí. Tenía claro que no quería aprovechar mi poder para saltarme la lista, pero también que no quería vacunarme de los últimos en Corea, ya que a pesar de gozar de una salud envidiable, un cuerpo robusto y menos de un 1% de grasa según mi entrenador personal, el virus es caprichoso y se ha cargado atletas y deportistas de élite. Así que asesorado por mi Comité de Expertos (Google, Forocoches y mi mujer) he encontrado una solución para recibir una de las primeras vacunas Sputnik-V que vamos a recibir en Corea sin saltarme las normas: desde el lunes soy médico residente en el Hospital Kim-il Sung de Pyongyang. Personal sanitario de pinchazo inminente.

Llevaba sin estudiar desde mi época de picaflor en Suiza y no es fácil sacarse Medicina en un fin de semana, mucho menos esperaba las 16 menciones a la excelencia que me concedió el tribunal examinador. El lunes empecé como médico residente pero el martes ya pasé a jefe de planta, que por lo visto un residente no puede dar órdenes por no sé qué cosa del organigrama o no sé qué. Es la primera vez que tengo un pluriempleo, así que me ha hecho especial ilusión. Os dejo unas imágenes de estos primeros tres días.

Aconsejando la extracción de dos muelas a un disidente.

Kim Jong-Un en un hospital | KCNA

A cinco generales cercanos también los he licenciado que los necesito inmunes y sanos. Ni el detalle de quitarse el sombrero para disimular han tenido los muy los cabestros.

Kim Jong-Un visitando una fábrica | KCNA

Cuando me aburro bajo a pediatría. A los chiquillos les das un Dalsy o un Bisolbón, les pones un VHS de Willyrex y andando. Pues hay gente que estudia seis años para esto.

Kim Jong-Un rodeado de niños | KCNA

Atendiendo a un sospecho de actividad contrarevolucionaria. "Tiene el pulso a 42, hay que bajarlo más".

Kim Jong-Un visitando a un enfermo | KCNA

"Obligatorio el uso de mascarilla excepto para el Secretario General del Partido"