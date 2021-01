Un golpe de Estado al año no hace daño

Corría la noche del día de Reyes cuando llegaba a Corea la noticia de que un grupo de seguidores de Trump habían asaltado el Capitolio para impedir la investidura de Biden. Era un claro ataque contra la libertad y la democracia que en Corea del Norte no dudamos en apoyar desde el minuto cero.

Las causas del amago de golpe de Estado eran claras. La primera es que Trump perdió unas elecciones que no tenía pensado perder cuando fueron convocadas y la oposición, en un claro gesto de antideportividad, no le ha dejado anularlas. El segundo motivo es racial, Estados Unidos es un país que está dejando de ser mayoritariamente blanco y una mitad de la nación no terminó de aceptar en su momento que les gobernase un presidente naranja. El tercer motivo es la polarización social, surgida desde que hace unos años, uno de los bandos empezó a vomitar odio hacia el otro mientras estos no hacían nada. O a la inversa, según el otro bando.

Hay quienes sitúan los orígenes del trumpismo a principios de este siglo, cuando Enrique Iglesias se mudó a Miami y los latinos llevaron el reggaetón a Estados Unidos. Entonces llegó el ascenso político de Trump prometiendo que iba a construir un muro que separase los Estados Unidos de Latinoamérica, el resto es historia.

Ya de madrugada llegaban a Pyogyang las primeras imágenes de los asaltantes, unos parecía que se habían vestido con skins de Fortnite, otros parecían llegados directamente de la rave de Llinars sin media hora de sueño. Ahí me di cuenta de que el golpe de Estado estaba perdido. No hay un sólo ejemplo en la historia de la humanidad de una dictadura iniciada por perroflautas. Cogí el teléfono y llamé a Putin: “Donald está en peligro y esto va para largo. Ve eligiendo nombre: ¿La triple alianza o la triple entente?“.