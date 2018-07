PORTADAKIMJONGUN | Liopardo

Desperté de la siesta sobresaltado por los pasos de un monaguillo que corría por el pasillo del palacio. “¡Habemus presi!”, Gritaba el chico a toda voz. Miré por la ventana del despacho y entre la lluvia se distinguía claramente un humo verde fosforito saliendo de la chimenea de la capilla de la Virgen de los Misiles. “Fumata radiactiva, habemus presi”, pensé. El cónclave del Congreso del Partido acababa de tomar una decisión: elegirme Presidente del Partido. El camarlengo vino al despacho y me dijo: Quo nomine vis vocari? Kim Tercero de Corea del Norte, Primero de Corea del Sur. Me acompañó hasta el balcón del palacio para saludar a una multitud que esperaba para saludarme en la explanada de la Plaza de la Revolución para realizar uno de actos protocolarios de investidura: pegar saltitos mientras el pueblo grita: “Surcoreano el que no bote, ¡EH! ¡EH!”. No voy a decir que me sorprendiese mi elección como presidente del partido, porque yo mismo la había ordenado, pero sí que me hace ilusión. Por un lado por el cachondeo, porque el Presidente del Partido de los Trabajadores sea el único tío que no trabaja de todo el país. Por un lado porque es uno de los pocos títulos que me quedaba por ostentar y porque con este supero en títulos a la Duquesa de Alba. Lo que quiere decir que en el caso hipotético de que la Duquesa algún día resucitase y se acercase a mí en una horda de zombies, debería hacerme la reverencia ella a mí en lugar de a la inversa, como hasta ahora. Os dejo una lista actualizada de mis títulos, a modo de currículum vitae, por si alguna vez necesitáis a alguien que oprima el país: Líder Supremo de Corea del Norte Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de Corea del Norte Comandante Supremo del Ejército Popular de Corea Presidente del Partido de los Trabajadores de Corea Mariscal de la República Popular Democrática de Corea Presidente de mi Comunidad de Vecinos Vicepresidente de la peña atlética “Jesús Gil” de Pyongyang Tesorero de la Asociación de Palomeros de Corea Secretario de la Asociación de Amigos del Uranio Vocal del Eje del Mal Socio Platinum del Club Megatrix

