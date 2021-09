Me da mucha rabia esa gente que empieza un proyecto en septiembre, como apuntarse al gimnasio para adelgazar, y no tienen la fuerza de voluntad que he tenido yo para sacar adelante un curso intensivo de Photoshop de dos semanas. Y sí, además he adelgazado.

La pandemia ha hecho estragos económicos en todo el mundo, y Corea no ha sido menos. Hemos sufrido escasez de algunos productos secundarios como el pan y el arroz y, como he pedido a los ciudadanos que se aprieten el cinturón, yo no podía ser menos. En junio decidí imitar la idea de Podemos en España, de que sus líderes cobren tan sólo tres SMI, y decidí limitar mi ingesta calórica a tan sólo tres RMA (Ración Mensual Alimentaria) de un norcoreano medio. Poco para mi situación, hay que tener que soy el ciudadano que más distancia recorre (viajo por todo el país), y que normalmente me desplazo en avión y es bien sabido que la altura acelera el metabolismo.

Así que sí, no es una cuestión de Photoshop, estoy Fit, Fit Jong-un es mi nuevo apodo entre el pueblo. Y orgulloso de dar ejemplo, no se le puede pedir al pueblo que renuncie durante un Plan Quinquenal a desayunos y cenas sin arrimar tú mismo el hombro. Además, la gente se está tomando Proyecto Nacional de Ayuno Intermitente colectivo con ilusión y humor.

Los norcoreanos han empezado a llamar al pantalón el hula hoop, porque tienes que moverte para que no se caiga. Es el optimismo que nos infundan los libros de Paulo Coelho: "No te obsesiones porque no puedes comer porque, mientras tanto, estás perdiéndote el resto de cosas bonitas de la vida". Desde aquí quiero mandar un mensaje de ánimo para todos aquellos que han intentado adelgazar sin éxito: yo también pensaba que no podía pero entonces se me ocurrió acentuar la escasez de alimentos de la nación para no caer en tentaciones.

Para un sabio, ningún callejón es un callejón sin salida. Grande el maestro Coelho. Believe.