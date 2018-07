Ayer vivimos un momento ‘What a time to be alive’, un momento de esos que nos recuerda que estamos en el futuro: el lanzamiento del Falcon Heavy, el cohete no aliñado con uranio más potente del mundo. Nunca un coche había llegado tan alto. Esta última frase la remarco por si hay leyendo algún Inspector de Tuiteros de la Audiencia Nacional.

¿Por qué fue interesante el lanzamiento? Porque vivimos en una época en la que SpaceX, una compañía privada, es capaz de sumarse a la carrera espacial y competir contra el mismísimo gobierno de Estados Unidos. Detrás de SpaceX está Elon Musk, un magnate de Silicon Valley con nombre de villano de Futurama. Musk tiene planificado realizar viajes tripulados a Marte en menos de cinco años, su sueño es quedarse la concesión de la línea del IMSERSO ‘Marte - Cabo Cañaberal’.

El Falcon Heavy parece a simple vista el clásico capricho de un multimillonario si no fuese porque ha conseguido dos hitos: recuperar dos de los cohetes utilizados para el despegue y tener un coste muy bajo para un proyecto espacial: 90 millones de dólares, un precio por el que hoy en día no te compras un mediocentro del Everton. Pero como donde hay ricos hay postureo y fanfarria, Musk no ha podido resistirse a que la carga del Falcon Heavy sea un coche de su marca, un Tesla Roadster tripulado por un astronauta maniquí. Y aquí es donde un proyecto tan aparentemente estudiado empieza a hacer aguas: si tenías pensado que el Tesla se pasase orbitanto alrededor de Marte un billón de años, ¿cómo va a pasar la ITV? Y dos: ¿parece lógico lanzar un coche eléctrico al espacio para promocionarlo, derrochando combustible para propulsarlo?

Pequeños detalles aparte, el lanzamiento fue un éxito. Tanto que se pasaron de fuerza y ya han anunciado que la nave se va a pasar la órbita de Marte y va a llegar hasta el cinturón de asteroides. El maniquí va a tener que buscar una vía de servicio para realizar un cambio de sentido. Ayer Hollywood se hizo carne en Cabo Cañaberal, ayer se fundieron Interestellar y Telma y Louise.

