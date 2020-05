¿Dónde está Kim Jong-un? Es la pregunta que se lleva haciendo varios días todo el mundo. Todo viene de mi ausencia el día 15 de abril en la celebración del nacimiento de mi abuelo, Kim il-Sung, a la que no he faltado nunca, y mi desaparición en actos públicos desde entonces. Hace unos días, la subdirectora de un canal de tv de Hong Kong anunció que había sido operado por un problema cardiovascular y que me habría quedado fiambre, otros dicen que estaría en estado vegetal, el caso es relacionarme con la comida.

La realidad es que la inteligencia de Estados Unidos ha introducido un coronavirus en nuestro país para debilitar a la primera potencia armamentística del mundo, el médico me ha dicho que soy población de riesgo por mi signo del zodiaco, y he decidido apartarme de los focos momentáneamente para evitar el contagio. Ayer, confinado, mandé a un emisario en burro a la frontera para descargarse los periódicos extranjeros, los he leído y se ha dicho hasta que mi hermana ya se habría hecho cargo del puesto. No voy a esconder que alguna vez he fantaseado con retirarme un par de años a jugar al golf, luego volver y ganar tres elecciones seguidas, a lo Jordan. Pero hasta en ese caso dejaría a Rodman de regente, mi hermana no está preparada para el puesto. Mi plan siempre ha sido que Kim Yo-Jong se foguee unos años en la jefatura de Estado de Corea del Sur antes de llegar a Líder Suprema.

Por lo demás estoy bien, vivito y ejecutando. Deseando que acabe ya este periodo trágico de nuestras vidas en el que nos ha tocado escuchar 50 días seguidos al Dúo Dinámico. Tendréis noticias pronto.