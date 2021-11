Explicándole el reguetón a James Rhodes

Esta semana, James Rhodes, el espanglicano más querido desde Michael Robinson, pedía en un programa de tv a varios jóvenes que le explicasen el éxito del reguetón y de Bad Bunny. Aquí está tu teacher, Rhodes. Comencemos.

Simplificando, si buscamos una respuesta sencilla: el reggaetón, reguetón y reggaetonis perrunus, es la venganza latinoamericana hacia occidente por la conquista de América y el asesinato de Moctezuma. Pero… ¿es el reguetón cultura? Por supuesto, todo lo es. Cultura es Beethoven, La Salchipapa, los memes de DiCaprio y comerse unos macarrones con tomatico. Cualquier código humano de conducta. ¿Es el reggaetón arte? También, el arte no es más que cultura creada de forma intencionada.

¿Depende el arte de la técnica? No, existe consenso en que las mejores obras de Picasso fueron las más tardías, cuando pintaba un garabato sobre un folio y decía ‘Voilá’. Lo que pasa es que aquí ya encontramos una diferencia: Picasso decidió dibujar el garabato aunque habría podido pintar Las Meninas, Bad Bunny no sabría tocar un acorde, probablemente no sepa qué que es un acorde, de hecho ni siquiera él mismo crea su música por ordenador. Eso lo hace una figura central en la industria musical actual que llamamos ‘productor’. El productor es el artista, el cantante, la cara. Que Wannabe sea un temazo no convierte a Victoria Beckham en una artista relevante.

Uno de los mayores éxitos de Bad Bunny está compuesto por un ritmo dembow (Control C + Control V), un sample de la canción ‘Could you be loved’ de Bob Marley (Control C + Control V) y otra de ‘Get Our Freak On’ de Missy Elliot (Control C + Control V), dos canciones que me encantan. La chavalería te explicará que Safaera es un temón, y puede que sea verdad pero, claro, no es suyo. Es un ritmo dembow con dos canciones geniales sonando por encima y un muchacho cantando sobre culetes, contándote que te va a dar lo tuyo. Dáselo mami. Si es arte o no, depende de ti. Es un juicio de valor. Para mí es más mérito de Bob Marley y Missy Elliot que de Benito.

Las declaraciones de Rhodes han provocado que salgan varios críticos musicales cuarentones, de esos que se dejan bigote y se cambian de gafas cada dos semanas, a defender el reguetón y Bad Bunny. Necesitan estar dentro y no aceptar las nuevas tendencias les deja out. Aquí tienes una opinión distinta: el reguetón es peor que el rock&roll, que es la música boomer (la nuestra), y el rock&roll a su vez era peor que el jazz, que a su vez es una degeneración de la música clásica. Vivimos una decadencia irremediable desde el pleistoceno.