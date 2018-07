Explicadle a McFly lo de BlaBlaCar, para compartir la gasofa del DeLorean a la vuelta

Hoy es 21 de octubre de 2015, el día en que Martin McFly y Doc llegan al futuro en el DeLorean, según Regreso al Futuro. Los muchachos han tenido que venir en el DeLorean porque en 1985 todavía no existía BlaBlaCar, aunque ya lo saben para la vuelta. En Corea del Norte ya hemos preparado una comitiva de bienvenida para recibirles como recibimos los que vivimos en el futuro a los que vienen del pasado, con un bote de lejía. Aunque me da que van a aterrizar en Estados Unidos como pasa siempre con los extraterrestres y los viajeros en el tiempo, cosas de Hollywood.

Tengo curiosidad por ver cómo reaccionan ante los avances de nuestra sociedad aunque sospecho que se van a decepcionar un poco cuando descubran el invento de moda: el palo de selfies. Cuando lleguen se van a llevar unas cuantas sorpresas, la primera cuando tengan que pasar el control de aduanas para entrar en el futuro y no les dejen pasar la botella de agua.

Hay muchas más cosas que les tenemos que contar: que el Partido Socialista no era socialista, que Plutón no era un planeta, que Michael Jackson no era negro, que Julio Iglesias sí era blanco pero ya no. Que ahora el papel higiénico es de doble capa y ya no cala, que se ha extinguido el gluten, que aquel de ahí no es el hijo de Jordi Hurtado sino el propio Jordi Hurtado.

Yo personalmente les voy a ofrecer un trato: decirles los números de La Primitiva si me prometen que cuando viajen al pasado van a impedir que se conozcan los padres de Obama. Y que cuando quieran viajar de vuelta al pasado, se pasen por Corea del Norte.