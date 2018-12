La exhumación de Berlanga

La NASA ha visto el villancico de Leticia Sabater y ha decidido enviar una sonda a Marte para explorar el planeta y comprobar si es habitable. No descartan encontrar alguna forma de vida, aunque de haberla no tendría forma antropoforma, más bien sería parecida a una postura de yoga de Pablo Motos.

Mientras, en La Tierra, un chino ha creado seres humanos alterados genéticamente y Maradona sigue vivo con 58 años, la ciencia no deja de avanzar. En las democracias occidentales están debatiendo sobre la legalidad de sonarse los mocos en un trozo de tela, de los bebés llorando en restaurantes y de los disfraces de Winnie The Pooh. En España además ha decidido cerrar páginas web sin autorización judicial. Todo esto no hace más que confirmar que Corea el Norte ya es el país más influyente del mundo.

Dalas Review pasa esta semana por los tribunales, es la primera vez que se juzga a un youtuber y esperemos que sirva de precedente para condenar a todos los demás. Mientras en la tele (para los jóvenes: el Youtube de los mayores) la concursante del reality que intentó censurar la palabra ‘mariconez’ de una canción de Mecano recibió ayer a su novio en plató. Esta fue la conversación entre el presentador y el novio.

- ¿Qué es lo más echabas de menos de María?

- Su culo.

- ¿Y qué es lo lo primero que vais a hacer cuando salga?

- Follar como conejos.

La chica mientras aplaudía emocionada a su chico. Que no nos extrañe si mañana vuelve a dar lecciones en la academia de por qué los puretas idiotas no entienden que el lenguaje ayuda a cosificar y sexualizar a la mujer. Cosas de este mundo postmoderno en el que el Barcelona - Girona de Liga se va a jugar en Miami y la final de la Copa Libertadores en Madrid. Eso si no se vuelve a suspender. En caso de que la vuelvan a suspender yo ya sólo encuentro una salida: enviarla al colegio ese al que enviaron a Froilán.