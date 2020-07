El castellano es un idioma inventado como el euskera y como cualquier otro, a no ser que uno piense que las alfombras microbianas de las que desciende la vida, según la ciencia, ya hablasen algo parecido a esta lengua romance. Y como cualquier otra lengua tiene sus peculiaridades: la ya hiperconocida triple negación andaluza ‘No ni ná’ que en realidad es una afirmación y otras expresiones que pasan más desapercibidas pero que a mi me encantan como ‘vamos que nos vamos’ o ‘veremos a ver’. Pero hoy quiero centrarme en los eufemismos, esas expresiones que funcionan como maquillaje gramatical, que disimulan lo obsceno y ahorran rubores. Concretamente he querido enfocarme en eufemismos modernos, en los que creo que más vamos a usar este verano.

La amiga del Rey: persona cuya relación con un monarca podría haber trascendido la inversión inmobiliaria.

Tapar agujeros: Ganar 144 millones en el Euromillones.

Como una gripe: Pandemia con potencial para arrasar nuestra civilización tal y como la conocemos.

Salir a que te dé el aire: terminar cerrando un bar entre semana de forma aparentemente improvisada pero intencionada en tu subconsciente.

Flexibilizar la economía: Favorecer al empresario frente al trabajador.

Autosexual: forma de referirse a adolescentes y solteros sexualmente activos.

Aplicar el sentido común: ejecutar tu programa político.

Muero: He visto este vídeo en Twitter y quería compartirlo con vosotros. Cuerpos no normativos: persona que tiene un cuerpo normal, como cualquier otro porque todos los cuerpos son normales, pero necesita exhibirlo compulsivamente en sus redes sociales. Recortas colaboraciones: prescindir de alguien en tu trabajo.