España es la nueva Corea del Norte

Las aguas bajas tranquilas por la península de Corea. Este año me lo estoy tomando sabático en lo que a conflictos se refiere, intenté ponerle el anzuelo a la academia sueca pero no picaron. Pero los conflictos, como todos sabemos, no se destruyen, sólo se transforman. He estado estudiando la geopolítica internacional y he llegado a la conclusión de que todo lo que antes pasaba en Corea ahora pasa en otra península, la ibérica. El huracán Leslie ha arrastrado el conflicto coreano a España. Explico mi teoría:

Conflicto norte - sur

Era la base del problema coreano y se ha reproducido en España. Primero el problema catalán con el resto de España y ahora el surgimiento de un nuevo conflicto. El andaluz-castellanoleonés. La ex ministra Tejerina ha declarado que un niño andaluz de diez años sabe lo mismo que un castellanoleonés de ocho. Es curioso que Castilla y León acuse a los andaluces de ser de provincias, cuando estos últimos tienen sólo ocho por nueve de los castellanoleoneses.

Censura

España era una democracia libre hace diez años, hoy en día está prohibido rapear, hacer chistes de gitanos, ponerle cebolla a la tortilla de patatas en Betanzos y beberte un carajillo si vas coger el patinete. Hay hasta gente revisando las letras de Mecano.

Propaganda

España es una monarquía que no necesitaba adornos para legitimarse. En los últimos años hemos visto al Rey echándose fotos en el metro y comiéndose un menú de 11€ en un bar de carretera.

Socialismo

La reciente formación de un gobierno de izquierdas y la imposición de medidas como la subida del SMI a 900€ y la subida del IRPF a las rentas superiores a 130.000€ ha hecho que en la práctica todos los españoles ganen hoy en día lo mismo y España sea de facto un estado socialista.

Líder

Pedro Sánchez es el nuevo líder español. Tiene buena percha, guapetón, socialista y los ministros que le hacen sombra le duran dos semanas. ¿De qué os suena?