¿Es Zidane en realidad Iván Campo? La nueva teoría conspiranoica

En los años 60 se extendió la teoría de que Paul McCartney había muerto y había sido reemplazado por un doble en los Beatles. Esta teoría se consideró una mera conspiración hasta que McCartney envejeció y se confirmó que, no solamente había sido suplantado por otra persona, sino que esa persona era una mujer. McCartney se había convertido claramente en una señora mayor. Liopardo | Liopardo Hoy vengo a explicar una teoría que tengo desde hace tiempo: ¿Y si Zidane es Iván Campo? Recapitulemos: la última vez que vimos a Zidane como jugador fue en la final del Mundial de 2006. Había lanzado un penalti como lanzo yo los misiles, a lo panenka, y se retiró expulsado tras propinarle un fortísimo cabezazo en el pecho a Materazzi. La siguiente vez que supimos del genio francés fue diez años más tarde, en enero de 2016. Rafa Benítez no estaba cosechando buenos resultados como entrenador del Real Madrid y Florentino anunció que Zidane estaba entrenando al filial (cosa que nunca pudo comprobarse, puesto que el Castilla estaba en 2°B y nadie veía sus partidos) e iba a sustituir a Benítez. El Zidane que nos encontramos era un Zidane distinto al que conocimos como jugador. Comienzo a fundamentar mi teoría: Zidane era un jugador fino, de calidad. Como entrenador su jugador fetiche ha sido Casemiro, un jugador que a lo largo de su carrera ha golpeado más tibias que balones. El Zidane jugador era un jugador creativo e imaginativo. El Zidane entrenador, cuando le hacen una pregunta de fútbol, abre los brazos en señal de desconocimiento. Liopardo | Liopardo El Zidane entrenador repite insistentemente la coletilla ‘¿Sabes?’ pronunciada ‘¿Saes?’, cosa que no hacía el Zidane jugador. Es como si un español disfrazado estuviese imitando a un francés hablando español. Los españoles que mejor hablan francés son los vascos, que comparten frontera con el país galo e incluso tienen parte de su territorio dentro del Estado francés. Según la página de Wikipedia de Iván Campo, jugador vasco y ex del Real Madrid, no se sabe nada de él desde 2012. La sonoridad de ‘Iván’ y de ‘Zidán’ es parecida si se pronuncia bajito, como casualmente habla el supuesto Zizou. Podría evitar que, en un despiste, Iván Campo revelase su verdadera identidad y sería la razón por la que habría sido el elegido por Florentino. Mi teoría es que Zidane murió en los vestuarios del Olímpico de Berlín a consecuencia del fuerte traumatismo propiciado por el cabezado que le dio a Materazzi. La FIFA ocultó su muerte para seguir explotando económicamente su figura. Durante los años de gloria del Barça de Guardiola, Florentino decidió que necesitaba el retorno de un mito, de un ídolo que fuese capaz de devolver la ilusión al madridismo. Conocedor del trágico destino de Zizou, reclutó a Iván Campo, hombre de club y francoparlante, y lo envió a Turquía a una clínica capilar que durante dos años le extrajo los pelos uno a uno. Finalmente se sometió a una operación de cirugía estética y volvió a España a finales de 2015. Suena enrevesado, pero también decían que McCartney estaba vivo.