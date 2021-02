La Erasmus Premium de Leonor

Leonor se va de Erasmus, pero una Erasmus Premium, de dos años y en Bachillerato. El colegio elegido es el UWC Atlantic, de Gales, un centro que presume de practicar una 'educación sostenible', es decir, no utilizan pupitres de usar y tirar ni calientan la comida con calderas de petróleo. Bien por ellos.

La heredera al trono de España se va con la presión del listón dejado por su primo Froilán, que a su edad ya contaba con una diplomatura en 2º de E.S.O., pero su mayor preocupación seguramente sea otra. Conocemos la costumbre de las casas reales europeas de arreglar matrimonios para establecer alianzas y los británicos necesitan acercarse a España para manejar temas como Gibraltar o los acuerdos comerciales post-Brexit. No olvidemos que Gales sigue teniendo un príncipe de 72 años, Carlitos, formalmente soltero y casadero pero de belleza no normativa. Muy atenta, Leonor. Si te pregunta alguien de allí si tienes novio, di que el abuelo ya le entregó la dote a un joven de la casa de Habsburgo.

Ahora vamos a por lo importante: la Erasmus. Hazme caso que yo estudié en Suiza y dos años se pasan volando. Salir: todos los días, sin falta. Es como una maratón, nadie cree que pueda terminarla pero con entrenamiento y constancia todo se consigue. Parece que no, pero todos los días hay jarana. Si te levantas con el cuerpo regular, Paracetamol y a media tarde ya te está pidiendo el cuerpo calle y chupito de Jägger.

La Erasmus es como el Nirvana, un estado de trance permanente. Cuando vuelvas recordarás todo vagamente, eso significará que has aprovechado. De los estudios no te preocupes. Historia la tienes aprobada que los reyes ya te los sabes, inglés digo yo que para un 5 te dará tras dos años en Gales y en Educación Física, tiene pinta por el colegio que vais a estar dando hípica que te la llevas de calle. Botellón, perreo, school. In that order.