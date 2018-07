El Volcán Paektu

Esta semana se ha producido un hecho insólito, por primera vez un equipo de científicos occidentales han cruzado nuestra frontera para estudiar de manera conjunta con científicos norcoreanos el volcán del monte Paektu. Todo empezó cuando hace unas semanas mis científicos me alertaron de que el volcán había dado signos de actividad. Algo que no es ninguna tontería teniendo en cuenta que hace 1000 años este mismo volcán causó una de las erupciones más grandes de las que se tiene constancia, dejando petrificadas a miles de personas que hoy en día utilizamos para tallar las figuras de piedra de mi padre y mi abuelo. Desde el primer momento fui consciente de que nuestro equipo de sismólogos era insuficiente para analizar el fenómeno, más que nada porque la semana anterior había ejecutado a la mitad. Inmediatamente llamé a la Universidad de Cambridge para solicitar su colaboración: ¿De qué tipo de volcán se trata-. Preguntaron. De uno de esos que escupe lava-. Aclaré. Días más tarde aterrizó el equipo científico imperialista en un arrozal que habíamos improvisado como aeropuerto para la ocasión, inmediatamente se pusieron a trabajar en la zona para investigar la procedencia de los temblores. A las dos horas volvieron a casa los sismólogos ¿Estás lanzando misiles? Sí. ¿Y no sabes de dónde proceden los temblores? No. Resulta que provenían del impacto de los misiles. Obviamente le recriminé su incompetencia a mi equipo de sismólogos: - Habéis hecho venir a estos señores desde muy lejos y gastarse un dineral para nada. - Nos dijo que usted acarrearía con los gastos-. Interrumpieron los guiris. - No seáis codiciosos, que hoy en día ponéis el viaje en BlaBlaCar y sacáis hasta dinero. Acompañamos a la comitiva extranjera de vuelta al arrozal para despedirla. Corea del Norte ha publicado su primer estudio sismológico, adelantando a grandes regiones que carecen de él como Villafranca del Bierzo o Torre Pacheco.