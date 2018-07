Un error informático desnudó ayer la internet norcoreana. Durante décadas hemos luchado por aislar nuestras páginas webs y protegerlas de la influencia de la web imperialista, de los gifs de gatos y de los chats de lesbianas. Pero ayer, por primera vez, occidente pudo acceder a nuestra red. El motivo fue un error de los servidores. Los servidores son unos funcionarios del gobierno que trabajan protegiendo una nave llena de computadoras que tenemos en el polígono industrial Los Molinillos, de Pyongyang. Una nave llena de Pentiums, fundamental para que internet funcione en Corea. Los servidores son los señores encargados de cuidar que los cables no se enreden y de resetear los ordenadores cuando no funcionan. Los llamamos servidores porque cada vez que entra alguien a buscarlos siempre pregunta por su nombre en voz alta y recibe como respuesta: “Sí, servidor”. Y ya se acerca.

Esperamos que fallos como el de ayer no vuelvan a repetirse puesto que hemos actualizado los servidores, hemos eliminado los antiguos (D.E.P.) y los hemos sustituido por otros más modernos, con piercings y tatuajes. Pero el error ha abierto una brecha en nuestra seguridad permitiendo por primera vez a occidente acceder al internet de Corea del Norte, “El Unicornio”, como es apodado fuera de nuestras fronteras. Lo que más ha llamado la atención a los occidentales es que tengamos “sólo” 28 páginas webs. El capitalismo se ha acostumbrado a vivir en la opulencia, en el exceso, en los márgenes de lo innecesario. Con 28 páginas webs tienes para no aburrirte. El 99% de las webs occidentales son mugre e inservibles para nuestra patria. Al internet occidental le quitas las webs de recetas (sin comida, no sirven), las de partidos políticos, Infojobs y LinkedIn (el trabajo de lo da el gobierno), las páginas de bancos, las de agencias de viajes al extranjero, las de prensa internacional, las de opinión, las redes sociales, el vídeo del pollito, los de monjas cantando en concursos y a ElRubius, y te queda la internet norcoreana: 28 webs, una del gobierno, 25 de los ministerios, Xvideos y Forotanques, un foro para que los shurcamaradas hagan poles. Todo lo demás sobra, de hecho, habría que ver si tuvieran que abrir las 28 webs con Internet Explorer y la velocidad de conexión norcoreana, si le seguían pareciendo tan pocas. Mañana encriptamos de nuevo el sistema, mientras tanto podeis agregarme a Badoo.