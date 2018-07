El sueño americano de Resines

Liopardo | Liopardo

Es un tema recurrente en las películas de Hollywood introducir como personaje a un presidente de Estados Unidos distópico, un multimillonario embaucador que consigue convencer a una masa simplona e inculta de que conoce los problemas que sufren para llegar a fin de mes, y además lo hace lanzando el mensaje desde el jacuzzi de su mansión. Algunas de esas películas son de serie B y tienen guiones más rebuscados. En ellas, el villano llega a la presidencia convenciendo al electorado de que el anterior presidente es en realidad es un terrorista islámico encubierto. En otras, el presidente niega su machismo ante las cámaras con un chascarillo sobre el culo de la periodista. En otras más disparatadas aún, el presidente es una especie de aliado de los enemigos de América, los rusos, y habría sido infiltrado con el único fin de destruir a los Estados Unidos desde dentro, cual caballo de Troya. Donald Trump se ha convertido hoy en el 45 Presidente de los Estados Unidos de América. Sí, es increíble de lo que son capaces los americanos con tal de que no les gobierne una mujer. La victoria de Trump es algo que sólo habían vaticinado Los Simpsons. El magnate se ha convertido en presidente con un discurso en el que criminalizaba a los latinos, que desde hace años se han convertido en una porción importante del país. Había gente que creía imposible que este discurso pudiese calar, yo esto ya me lo veía venir desde que escuché el primer single de Pitbull. Por si no se lo hubiesen puesto suficientemente fácil los latinos con el reggaeton, la candidatura de Hillary tenía importantes lagunas: ¿Bill Clinton primera dama? Vamos, por favor. La victoria de Trump viene acompañada de desgracias: las bolsas han caído y ya no soy el supervillano más popular. Pero no hay mal que por bien no venga: Obama ya está en el paro. ¿La Estados Unidos de Hollywood es la Estados Unidos real o todo esto es simplemente un sueño de Resines? VER MÁS: Joder, ¿en serio?, por Gerardo Tecé Liopardo | Liopardo VER MÁS: Apocalipis Trump, por Diostuitero