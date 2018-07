El secuestro romántico

selfiesecuestrador | Liopardo

Ayer se produjo uno de los actos de amor más grandes de los últimos tiempos: un egipcio secuestró un avión para desviarlo a Chipre y hacerle llegar una carta a su mujer, que vive allí. Nos quedaremos con las ganas de ver la cara que se le quedó al hombre cuando le explicaron que existe una cosa llamada Hotmail. El secuestro ha dejado en evidencia una vez más a las vergonzosas instituciones occidentales. Antes de la liberación comunicaron que no sabían si el cinturón de explosivos que portaba el egipcio era real. ¿Cómo puede decir eso un organismo formado por profesionales? Vamos a ver, por favor, es sencillo: llamad al secuestrador y preguntadle si el cinturón es de los que explotan. Un poquito de sentido común, que estáis ganando un sueldo. Los pasajeros también respondieron ante el secuestrador como respondería cualquier ciudadano educado en la brillante civilización occidental: haciéndose un selfie con él. Seif terminó entregándose voluntariamente y explicando los motivos del secuestro: “No había BlaBlaCars a Chipre y el Alsa hacía seis paradas”. El secuestro es uno de los actos más heroicos de amor de los últimos tiempos, solo detrás del de un albaceteño que se tragó en una tarde toda la filmografía de Jennifer Aniston con su pareja. Tras entregarse, el secuestrador dejó una caer una carta escrita en árabe para que fuese entregada a a su mujer. El Pyongyang Times se ha hecho con una transcripción traducida de la misma. Juani, cari, no me dejes, soy un mierda. Te he escrito unos poemas: "No es vino, no es cerveza, eres tú, lo que se me ha subido a la cabeza". "Si fueras barco pirata te comería el tesoro que tienes entre las patas". "Juani te quiero, Juani yo te adoro, como la salsa del comodoro”. "Quién fuera hambre para darte tres veces al día". Fdo: El piloto del amor.

Publicidad