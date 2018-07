El quinto es un concepto que solamente puede referirse a cosas buenas, llamamos “quinto” a un botellín de cerveza y desde hace una semana también al último ensayo nuclear que hemos realizado en Corea del Norte. El número cinco de la dinastía Kim y el tercero desde que yo estoy al mando. ¿Qué lleva a alguien a detonar una bomba nuclear? Las ganas de superarse a sí mismo, de ser mejor persona, de salir de la rutina, de abandonar su zona de confort, de oler el napalm por la mañana… Y también el que hecho de que nos estuviesen cogiendo polvo las bombas y las ganas de dar el chupinazo de apertura de las fiestas de Pyongyang de una manera distinta. El ensayo ha sido el más potente que hemos realizado hasta ahora, provocó un terremoto de 5,3 grados en la escala de Richter y en occidente se han molestado. Pensé: “Menos mal que hemos aprobado por los pelos, llegamos a sacar un 4,9 y habríamos tenido que repetirlo”.

En el extranjero están últimamente con la piel muy fina. ¿Ejecutas a un disidente? Mal. ¿No lo ejecutas y lo envías al gulag? Mal. ¿Construyes una bomba atómica? Mal. ¿Ves que no les gusta y la detonas para destruirla? También mal. No saben ni lo que quieren. La comunidad internacional ya ha condenado el acto sin ni siquiera informarse. Si hubieran preguntado. sabrían que ha sido una detonación de bomba nuclear con fines pacíficos y que no ha habido víctimas colaterales, todas estaban planificadas en el guión.

Que también tenemos siempre la mirada sucia, vemos una bomba nuclear y ya pensamos mal. La bomba nuclear puede tener infinidad de usos: para obras de ingeniería civil, para preparar el barbecho, para limpiar el aire de bacterias. A estas alturas uno ya empieza pensar que da igual lo que haga que sus enemigos le van a atacar. Años y años de la ONU pidiéndome más libertad en Corea del Norte, me da un día por liberar 10 megatones y se monta un Cristo.