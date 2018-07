Esta semana hemos dado un paso más que reafirma a Corea del Norte en la vanguardia tecnológica del mundo. Hemos sacado Manbang, el Netflix norcoreano. Manbang es un canal de televisión a la carta para que los norcoreanos puedan disfrutar de contenidos audiovisuales de calidad de producción propia, tal como hacen en occidente con Juego de Tronos, Breaking Bad o Pasión de Gavilanes.

Manbang es una revelación que tuve este año cuando me enganché a las series occidentales. Estaba viendo el 2x13 de Compañeros (la final season), cuando me di cuenta que este tipo de plataformas audivisuales imperialistas tipo Netflix se habían extendido por el mundo y nosotros no disponíamos de nuestra propia versión juche. Lo primero que se pensé fue el naming, un nombre con pegada con el que además me sintiese identificado: Man (hombre) bang (onomatopeya de disparo), Manbang. El nombre ya estaba allí, ya sólo faltaba una selección de contenidos se calidad para que los norcoreanos decidiesen sacrificar un puñado de arroz de su cartilla de racionamiento para subscribirse. Durante estos meses nuestro Ministerio de Propaganda ha estado trabajando en la producción propia de contenidos audiovisuales de calidad para la plataforma. Manbang arrancó este lunes y este es su catálogo inicial:Un canal de desfiles militares en UltraHD 4K. Desfiles militares del primer mundo, sin cabra.Un documental que narra la vida de mi padre Kim Jong-il desde su nacimiento en la falda del Monte Paektu en 1942, cuando dos arco iris se cruzaron en el firmamento para anunciar el advenimiento del Querido Líder, hasta su muerte. El documental narra las hazañas de padre, desde escribir 18.000 libros o hacer 18 hoyos de golf en un sólo golpe a decir “pesetas” sin decir antes “de las antiguas”. El nombre original iba a ser ‘Menudo es mi padre’, pero ya estaba registrado por un tal ‘El Fary’. Kim Jong-il, el hombre al que nunca se le cortó la mayonesa. No os lo perdáis.Una película inspirada en Marvel. Un villano negro llamado Varat Hopama llega a Corea del Norte para arrancarle los ojos a todos los niños y venderlos en occidente bajo las normas del libre mercado para obtener plusvalía. El héroe Kim Yom-um tratará de evitarlo.Un programa de inspiración bolivariana en el cuál hablo de los valores de compartir y de la igualdad desde uno de los 78 salones de mi palacio, a lo youtuber.