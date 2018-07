El móvil y la cabra

kimjongmovil | Liopardo

Corea del Sur nos ha vuelto a sorprender esta semana. Cuando todos nuestros informes de inteligencia nos reportaban que su actividad de producción armamentística estaba en stand-by, resulta que estaban produciendo armas de forma secreta. Corea del Sur comenzó produciendo armas en los años sesenta por la tensión producida por la división de Corea, luego en los 90’s se pasó a producir videoconsolas y videojuegos (PlayStation), en este siglo transitó hacia la producción de móviles (Samsung), más tarde las industrias de los videojuegos y los móviles se unieron (Angry Birds, Candy Crush, Pokémon Go…), y ahora ha decidido dar de nuevo un cambio de rumbo. ¿Cuál era el movimiento lógico analizando esta secuencia? Exacto, unir la industria de los móviles con la del armamento. Los nuevos Galaxy Notes 7 explotan. La de nuestros vecinos ha sido una jugada maestra, fabricar su nueva arma sin llamar la atención sobre ello. No se puede decir que también haya sido inteligente, puesto que si quería introducir una bomba en Corea del Norte, el objeto más adecuado no era un móvil con internet. Aún no sabemos cuál será el método de detonación, suponemos que habrá que descargar alguna app. Estamos en uno de esos periodos históricos que denominamos “paz armada”, no hay conflictos bélicos pero todos los países se están armando y preparando para afrontarlos. Estos movimientos los actores internacionales empiezan a alterarme. Yo veo a los americanos paseando drones MQ-1 Predator y estoy tranquilo, veo a los rusos pasear sus cazas SU-34 y estoy tranquilo, pero veo a los españoles pasear una cabra en sus desfile militar y digo: “Estos traman algo”. Es una estrategia de encubrimiento, este truco ya lo he visto antes. No puede ser que la estrella de un desfile militar de un país primermundista sea un cabrito con un jersey de lana. A mí esta gente no me engaña. Este movimiento me tiene intrigado por el perfil geopolítico de España, un país a priori tranquilo pero capaz de montar un conflicto internacional por un marroquí que se dejó una sombrilla y una nevera de playa en la Isla del Perejil. Estaremos atentos.

Publicidad