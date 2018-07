El invento del siglo: Un licor que no produce resaca

Cómo sabéis, a pesar de mi voluntad, me estoy convirtiendo en el DiCaprio de los Nobel del Paz, por lo que este año he decidido apostar fuerte en los premios optando también al Nobel de Química.

Cansado de las críticas imperialistas de que no invertía en I+D, hace unos meses di órdenes de formar un equipo con los científicos más cualificados del país para que inventasen algo que hiciese de este planeta un lugar mejor: un licor que no produzca resaca. Mi activismo anti-resaca no es nuevo, ya en su momento fui el primero en prohibir las elecciones para evitar la resaca electoral, uno de los grandes males de occidente junto al ébola, la tuna y las chirigotas de Cádiz.

El objetivo era doble: por un lado mejorar la calidad de vida de mis domingos, y por otro sintetizar la partícula causante de la resaca para bombardear con ella Estados Unidos, en plan arma química. El equipo de investigación dispuso de un laboratorio en la Universidad de Pyongyang y de todo el material tecnológico avanzado necesario para garantizar el éxito de la investigación: cuatro libretas, tres bolis Bic, diez disidentes y 2500 botellas de Larios.

Emborrachamos a los disidentes todos los días durante un año para obtener un muestreo suficientemente representativo de 3650 resacas. La primera conclusión empírica del estudio fue que tomarse una caña al levantarse con resaca es una excusa barata que tienen los españoles para seguir bebiendo al día siguiente. La segunda conclusión fue que el elemento determinante de la resaca es el alcohol, con lo cual tuvimos que sustituir y enterrar al jefe de investigación, por tontico. Finalmente los científicos lograron destilar un licor que no producía resaca, utilizando una mezcla de gingseng, arroz tostado, Espidifen, aloe vera, tofu, alcachofa y Tang de Naranja.

Ya solo queda patentar el nombre del invento, aunque estamos barajando 'Mosto Con' o 'Cruzcampo'.