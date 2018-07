Liopardo | Liopardo

Si el siglo XX fue el siglo de Freud, el XXI es el de Froilán, el nieto del Rey emérito y el futuro de la monarquía y el trap español. El hijo de la infanta Elena y Marichalar se suma al grupo de grandes genios que no destacaron en un principio en sus estudios (Thomas Edison, Charles Darwin, Albert Einstein o Bill Gates) para luego brillar. Lo que era indolencia, algunos lo confundimos con incompetencia. Que tire la primera piedra el que en algún momento no dudase de que aquel chico travieso que repartía flyers de la Joy Eslava, amenazaba a su primo con pincharle con un pincho moruno y se disparaba en el pie con una escopeta, tuviese aptitudes para estudiar. Algunos otros incluso descubrimos con que “tripitir“ no era algo que sólo se podía hacer con el postre, cuando Felipe Juan realizó por tercera vez 2° de E.S.O. Pero sin darnos cuenta, ahí estaban las primeras señales del genio. Froilán se había sacado a los 15 años una diplomatura en 2° de E.S.O. y algunos lo habíamos interpretado como un fracaso. Nunca antes un niño había repasado tantas veces el Imperio Carolingio. Lo teníamos ante nuestras narices y no lo quisimos ver. Liopardo | Liopardo Han pasado tres años y de repente nos encontramos al Borbón, con la camisa empapada, fumándose un puro en la Blue Ridge College de Virginia, celebrando el graduado. Es lo que algunos llaman “ventajas del sistema educativo americano“ y otros llaman “educación elitista de pago“ o “transferencia bancaria“. Froilán ha pasado de 2° de E.S.O. a la universidad, del fidget spinner al Ron Negrita, de DalasReview a Jorge Cremades. Felipe Juan se enfrentará en septiembre a los desafíos de la universidad y la vida adulta estudiando ADE en The College for International Studies de Madrid, a los primeros exámenes serios, al ahorrar unos céntimos en fotocopias para comprarte una litrona por la noche, a discutir con el casero para que te arregle la gotera del baño, a fregar en mayo los platos que ensuciaste en septiembre. Llega el primer año de Froilán en la Universidad y se abre una etapa de oro para España. Sapientia melior auro. GERARDOTC: La machada de Froilán