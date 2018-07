El ex de Madonna

Tengo visita en el palacio, ha venido a verme mi mejor amigo, Dennis Rodman. Cuando nos despedimos hace tres años me dijo que volvería pronto, y el caso es que no había vuelto a saber de él hasta hace dos semanas, cuando me acerqué a la frontera con Corea del Sur a presenciar unas maniobras de las cuales no puedo hablar, y estando allí se me conectó el wifi de Corea del Sur: ¨Tienes 326 WhatsApp de Dennis¨. Whatsapp, man Sup, r u there? Bro????????????????????? Rodman es un tío apañado, es verdad que ha estado casado con Madonna, ha sido drogadicto, alcohólico, travesti, cantante de rock, estrella del baloncesto y colega de Trump, pero como cualquier hijo de Dios, cada uno tiene sus cosas. Cada vez que viene a Pyongyang es una visita especial, primero porque es el único negro que hemos visto en Corea del Norte, y segundo porque son visitas que mezclan la diplomacia con el placer. Como sé que lo primero que va a hacer es darme la chapa para que libere a algún preso político americano, como hizo la última vez con Kenneth Bae, esta vez me he adelantado y he liberado a Otto Warmbier, el estudiante al que condenamos a 15 años cavando zanjas por arrancar un póster propagandístico de una pared. Lo hemos devuelto a su familia en coma, pero bien afeitado y perfumado. Que no se puedan quejar.

El planning del viernes ya está fijado: cañas al medio día, café-coloquio sobre la III Guerra Mundial, capea, botellón, ducha, pizza y zapatos y camisa por si se enreda la noche y volvemos a casa despasito, pasito a pasito. Tengo todo planeado desde hace dos semanas, cuando por fin conseguimos contactar por WhatsApp. Rodman me pidió que le pagase el billete de avión, que había perdido unos cuantos millones de dólares en Las Vegas. Le dije que por un amigo se hace lo que haga falta, así que le ofrecí un sofá-cama en uno de los 36 salones del Palacio del Sol y le deseé suerte buscando el dinero para pagar el avión. Finalmente le ha patrocinado el viaje PotCoin, una empresa para pagar marihuana por internet con una moneda virtual. POTCOIN, una EMPRESA ESTADOUNIDENSE para pagar MARIHUANA por INTERNET, ha patrocinado el viaje de RODMAN a COREA DEL NORTE. Casi ná.