El cumple de Padre

Ayer conmemoramos el 74 aniversario del nacimiento del gran faro de la patria, Kim Jong-il. O como lo llamo yo: el cumple de papa. Aunque no se encuentre ya entre nosotros, nos gusta hacer un pequeño esfuerzo y homenajearlo celebrando su cumpleaños como a él le gustaba: con langosta, caviar iraní y champán francés. El evento fue como siempre precioso, el momento cumbre se produjo cuando dos oficiales me vendaron los ojos para continuar con una tradición que mi padre nunca olvidaba en sus celebraciones: golpear con un bate una piñata llena de disidentes. Fue un momento conmovedor, hasta los propios familiares de los disidentes no pudieron contener las lágrimas de la emoción.

Para la celebración llenamos el palacio de kimjongilias, la flor que bautizamos en homenaje a Padre por su grandeza y también un poco por cachondeo (era alérgico al polen). Norcoreanos de todas partes peregrinaron a besar su estatua en Mansu, para mostrar su enorme devoción y también en parte porque mandamos una circular haciendo obligatoria la peregrinación. Se formaron colas como la de Nacho Vidal.

El pueblo jamás olvidará lo que Padre hizo por él. Durante su mandato se produjo una escasez de comida que facilitó cumplir la dieta a aquellos que no tenían fuerza de voluntad para cumplirla. Lo que en occidente se denominó “Gran Hambruna” y en Corea del Norte “Operación Bikini”. Pasaron los siglos y se continuará conmemorando su existencia, la de un hombre que no defecó en su vida, la de un hombre que escribió 18.000 libros. Un hombre que hizo 18 hoyos de golf en un solo golpe. Un hombre que era capaz de decir “pesetas” sin decir antes “de las antiguas”. Un hombre que era capaz de no mirarse al espejo en el ascensor. Un hombre, el hombre.