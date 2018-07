Hoy vengo a hablar de un tema que me subleva y ha sido ignorado en los medios de comunicación occidentales, el “caso Rasputina”. Os resumo: la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, ha sido cesada tras descubrirse que una amiga suya, Choi Soon-Sil, extorsionaba a las grandes empresas (entre ellas Samsung y Hyundai) para apropiarse de parte de sus fondos y lo hacía con el beneplácito de la propia presidenta. Resulta que Choi Soon-Sil era la “vidente” y “consejera espiritual” de la presidenta, a la que había “puesto en contacto” con su madre, fallecida hace años, a través de la ouija (los videntes no utilizan Skype). Choi se había ganado la confianza de Park durante años y años de conversaciones con muertos y le trasladaba las peticiones que le hacían las cartas del tarot: “Dile a Samsung que me haga una transferencia de 3 millones, que estoy viendo aquí que si no la hace puede salirte un tumor en el codo”. “Estoy viendo un tsunami que va a arrasar el país, pero parece que esta carta insinúa que se puede solucionar con un cheque de Hyundai”.

El escándalo ha sido enorme, la presidenta de todo un país avanzado (sic) siguiendo las directrices de una vidente. Eso sería como si por ejemplo en España, un ministro del Interior (no sé, por ejemplo Fernández Díaz) le hubiese entregado una medalla al mérito policial a la Virgen del Amor; o como si una ministra de Trabajo (Fátima Báñez por poner un ejemplo cualquiera) se hubiese encomendado a la Virgen del Rocío para reducir el paro. Algo inimaginable.

Como norcoreano, obviamente no puedo más que alegrarme de las desgracias del país vecino, pero hay muchas cosas de este tema que me molestan. Empiezo, ¿por qué una presidenta surcoreana es destituida y practicamente no aparece en las noticias, y sin embargo yo hago una prueba rudimentaria de cuatro misiles nucleares y estoy en todos los titulares? Dos, ¿por qué la han destituido con el primer escándalo de corrupción que le han descubierto? ¿No se podía haber solucionado subiéndole el sueldo y enviándola al senado como hacen los españoles? ¿Es que los líderes asiáticos no tenemos derechos? Y una injusticia todavía mayor, ¿por qué los frutos secos llevan pasas?