La discriminación en el Sistema Solar

Un grupo de astrofísicos han anunciado el descubrimiento de un nuevo planeta enano en el Sistema Solar, The Goblin. El interés de este descubrimiento no radica tanto en el descubrimiento en sí, sino en que su extraña órbita hace sospechar de la existencia de otro gran planeta rocoso de diez veces la masa de La Tierra en los confines del Sistema Solar, sospecha que se tiene desde hace tiempo debido a que las órbitas de Urano y Neptuno no eran comprensibles en relación a los demás cuerpos conocidos que ejercían gravedad. A este hipotético noveno planeta ya se le ha bautizado como ‘Planeta 9’ y ‘Planeta X’, nombres que denotan la escasa creatividad que tiene la gente de ciencias (quedaban libres en el registro de planetas nombres como Albacete o Namek). La noticia me ha hecho reflexionar profundamente sobre cómo puede afectar esto al Sistema Solar.

Primero: me parece una barbaridad que en pleno siglo XXI continuemos discriminando a los planetas por su tamaño. Ya no es que no incluyamos a Plutón o The Goblin en la categoría de planetas, ya es que cuando nos referimos a ellos hacemos siempre referencia a su tamaño, cosa que no hacemos con el resto de los planetas. No decimos “Han encontrado agua en el planeta mediano de Marte“.

Segundo: la consideración del Planeta X podría romper la paridad de planetas que había desde el Plutonexit. La existencia de nueve planetas podría facilitar la aprobación de mayorías en un hipotético Consejo Solar por la mitad más uno.

Tercero: Si el Planeta X tuviese una Luna, podríamos llamar a la Luna ‘X’ y al planeta ‘X Plus’ y sacar unos ingresos de patrocinio con Apple para el Sistema Solar, tal como hace Madrid con la estación de metro de Sol.

Cuarto: Teniendo en cuanta que el hipotético Planeta X aún no se ha descubierto porque se encuentra a una distancia enorme del sol y y que el sistema solar tiene al menos tres dimensiones espaciales, ¿seguiremos representando los planetas todos en línea y a la misma distancia uno de otro en los libros de Conocimiento del Medio?

Dudas y más dudas que me preocupan ahora que me he convertido en un hombre de paz, he aceptado mis microbelicismos y he empezado a entender la galaxia como un espacio de paz.