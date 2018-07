Diccionario político del Procés

Elecciones que sólo permiten elegir entre dos opciones y no son PP y PSOE.En España cualquiera que no cuente con la aprobación del gobierno central, en Corea del Norte todos.Obra de Franz Kafka en la que un grupo de partidos políticos de derechas, de izquierdas y anarquistas, se alían para independizarse de un territorio y se involucran en un proceso jurídico que no tiene fin. Obra cumbre de la literatura kafkiana.Coalición electoral formada por conservadores, liberales de derecha, progresistas, republicanos de izquierda, fofisanos, runners, mayoneseros y tijuanáticos de todos las ideologías políticas, pero con un fin común: declarar la independencia de Cataluña.Partido antisistema que se presenta a las elecciones del sistema.País que no entiende que los catalanes hablen en catalán y que a pesar de las diferencias se esfuerza por conseguir el cariño del pueblo catalán haciéndole boicot al cava en Nochebuena.Conjunto de tradiciones propias de la región catalana tanto musicales (Estopa), como folclóricas (hacer una torre de niños) o gastronómicas (restregar un tomate en un trozo de pan).Armas con las que las células terroristas independentistas pretendían atentar contra la soberanía nacional española.Creencia popular de que todos los andaluces viven en cortijos de dos hectáreas con el dinero de los impuestos de los camareros catalanes.Si se desconecta la Play en mitad de una partida del FIFA, el resultado final el que estaba vigente en el momento del apagón.Estado de futura creación en la que los impuestos no van a parar a los extremeños y hay tanta abundancia que puedes ponerte bótox por la seguridad social.Presidente del gobierno español. Su posición sobre el conflicto está clara: los catalanes hacen cosas y los españoles son muy españoles y mucho españoles.President de la Gerenalitat de 1980 a 2003, catalán desde 1930 y español desde 2012, cuando se le descubrió una cuenta en Suiza.Cabeza (puig) de turco (demont) en catalán.Principal figura internacional defensora del referéndum. Lleva siete años encerrado en una habitación con wifi en Londres y creyéndose todo lo que lee en Twitter. Una especie de Sergio Ramos albino.Figura crucial del españolismo, ha jurado ante la Corona atravesar el corazón de Assange con su daga vizcaína y cabalgar a lomos de su córcel hacia Barcelona para disolver los fueros catalanes y devolver el honor a Castilla.