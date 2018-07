Desmentido oficial

Esta semana se ha desvelado la mayor filtración de documentos de la historia: los papeles de Panamá, que implican a grandes personalidades mundiales en una trama de sociedades “offshore” que cotizan en paraísos fiscales. Quiero aprovechar, primero de todo, para desmentir que El Fritangas y yo aparezcamos como titulares de una sociedad panameña asociada a una cuenta de la Caja Rural de Cuenca con un capital de 17,03€. Puedo garantizar que ningún norcoreano ha abierto una sociedad en Panamá, de hecho puedo garantizar que ningún norcoreano ha salido nunca de Corea del Norte. Nuestro país, por si acaso, ha desarrollado además un plan infalible para combatir la fuga de riquezas: evitar que nadie tenga riqueza.

En los papeles de Panamá han aparecido desde futbolistas y escritores hasta políticos, todos tenían cuentas en el país centroamericano y todos han negado que las utilizasen para evadir impuestos. Las abrirían para que les diesen la cubertería. Uno de los salpicados por el escándalo ha sido Putin. A Putin lo conocí en Johannesburgo, en el funeral de Mandela. Coincidí con Obama en los baños del estadio y entre él y Pelé lograron separarnos cuando estaba a punto de partirle la cara. De ahí surgió un amigo y un aliado al que siempre le he hablado claro: “Vladimir, no te molestes pero os equivocasteis abandonando el comunismo y echándole guisantes a la ensaladilla rusa”. Putin será un tirano y un hombre que no tolera la oposición ni las libertades, pero lo mejor de todo es que esas no son sus únicas cualidades. Si el hombre abrió una cuenta bancaria en Panamá, a lo mejor es porque en Caja Moscú le vendieron “preferentes”. No prejuzguemos a la gente si no son disidentes, por favor. Creo tanto en la inocencia de Putin como en la mía propia. De hecho puedo presumir de ser el único líder mundial que no evita hacer sus declaraciones, le he declarado la guerra a medio mundo.