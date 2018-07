De hueso ancho

Esta semana se han filtrado dos noticias sobre mi persona a la prensa imperialista: que he cogido peso y que sufro del corazón. La primera de ellas es cierta, aunque se ha exagerado y ahora la matizaré; pero lo de que sufro del corazón es una mentira como un piano. Es cierto que tengo mis desengaños y mis desamores, pero nada que una película de Julia Roberts y una ejecución por despecho no puedan solucionar.

La filtración me ha sorprendido, no sé cómo han podido descubrir en el extranjero lo de mi ligero sobrepeso cuando lo único mío que ha salido del país han sido fotos. Pero sí, he cogido peso, este año se me ha echado encima la operación bikini. El otro día me lo confirmó mi médico: por un lado mi médico me pide que me ponga a régimen, por otro la ONU me pide que deje ya el régimen, la verdad es que me están liando. Al final he decidido hacerle caso al doctor, que es de los nuestros. Me ha impuesto una dieta estricta: cenar ligero (doce raciones de un norcoreano medio), langosta light y el carajillo de uranio sin azúcar. También me ha prohibido cerca de 20 comidas distintas, aunque por suerte la mayoría no existen en Corea del Norte. Por voluntad propia he decidido compaginar la dieta con algo de ejercicio. Ahora voy andando del sofá a la cama en lugar de a lomos de mis súbditos. Me he apuntado a spinning, a zumba y hago el ejercicio de abdominales ese de tumbarse boca arriba en el suelo y acercar la yema de los dedos de la mano hasta tocarse los pies, aunque acercándolas a los pezones (nivel principiante).

Llevo ya unos días con la dieta y he descubierto que lo principal es la mentalización, convencerte a ti mismo de que perder 40 kilos no esta tanto. Con 40 kilos no fichas ni a un suplente del Madrid. El mismísimo Tom Hanks cogió y perdió 40 kilos la misma tarde para grabar Náufrago. Espero volver en unas semanas para contaros cómo me ha funcionado la dieta de las tres emes: mentalidad, motivación, muesli.