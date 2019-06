13 cosas que nunca imaginaste que pasarían en 2019

Me estoy haciendo viejo, lo sé porque el otro día me compré una rebeca en Springfield y porque este año han hecho la selectividad chavales que nacieron cuando yo ya bebía cerveza. Hoy, regodeándome en mi vejez, quiero recopilar en Liopardo 13 cosas que no imaginé que pasarían en 2019, 13 cosas que no fui capaz de intuir porque mi recién estrenado estatus de pollavieja me lo impide:

1. Que nos gastásemos 250.000€ en quitarle los puntos al logo de Correos.

2. Seguir una partida de Risk digital realizada por un bot de Twitter y que los españoles celebrasen la victoria en la ‘guerra’ como el gol de Iniesta.

3. Que recogiesen un millón de firmas para que rehiciesen el final de una serie

4. Que haya menos gente haciendo el Camino de Santiago que la cumbre del Everest.

5.Sí imaginaba que iban a existir trabajos que no existían hace cinco años, pero también suponía que iba a entender de qué iban.

6. Que McDonalds se anuncie como una marca healthy y gourmet y Gillette como una marca feminista.

7. Que los seres humanos pasásemos ocho horas durmiendo, ocho horas trabajando y ocho horas aceptando cookies.

8. Que AC/DC aceptasen actuar como teloneros de Niña Pastori en la boda de Sergio Ramos y Niña Pastori.

9. Que el destino fetiche de los instagramers sea Chernobyl.

10. Que las noticias de Deportes de Antena 3 no hablen de Deportes.

11. Que la principal voz contra la inmigración en España fuese un chino franquista.

12. Que los centenials hablen un idioma más parecido a los memes que al castellano: "No lo sé, Rick…", "Unpopular opinion".

13. Que el nuevo presidente de El Salvador tenga nombre africano (Nayib Bukele), aspecto de galán de Pasión de Gavilanes y destituya funcionarios y dé órdenes a sus ciudadanos desde Twitter.