Cosas nazis y cosas menos nazis

Se cumple hoy algo más de una semana desde que Trump y yo nos reunimos en Singapur para firmar un compromiso de acercamiento, que de manera interna en Corea del Norte hemos denominado: "Tregua para tener un Mundial tranquilo" (Agreement For a Quiet World Cup), y han pasado muchas cosas. Tantas que he decidido clasificarlas en varias categorías: cosas nazis, cosas nazis pero menos, y cosas Mr.Wonderful.

Cosas nazis:

Llevamos unos años en los que nos hemos acostumbrado a llamar nazis a las feministas, a los independentistas, a los unionistas, a los liberales, a los socialistas, y en general a cualquiera persona con la que discutieses de algo y no fueses tú. Al final, de tanto tergiversar el concepto, se os ha pasado llamar nazis cosas que sí son nazis de verdad y están pasando ahora mismo. A saber: hacer un censo de gitanos en Italia, encerrar en jaulas a los hijos de inmigrantes ilegales en Estados Unidos o negarse a rescatar a 600 personas que que están tiradas en un barco en alta mar, son cosas que podrían identificarse con el nazismo en su acepción menos germánica y más coloquial, que podríamos inventarnos ahora mismo así: maldad por vocación, crueldad, sinvergonzonería, hijoputismo.

Cosas nazis pero menos:

Abro una segunda categoría para incluir cosas que, sin ser nazis, podrían contener trazas de nazismo, por ejemplo el verano (obligar a dormir a una persona a más de 30º es una cosa que no se le hubiese ocurrido a Hermann Goring), el ‘discofoot’ (el nuevo deporte que combina la danza y el fútbol), el peinado de Neymar, o los ‘youtubers’ que se mudan a Andorra para pagar menos impuestos porque, como ellos no fueron mucho a clase en el instituto ni se han operado de nada, no tienen deudas morales con España para pagar impuestos. La generación más preparada de la historia.

Cosas cuquis:

De la misma forma que la generación anterior a la nuestra identificada la marca comercial ‘Danone’ con el yogur como producto, la nuestra identifica la marca Mr.Wonderful con la felicidad obligada, el exceso de azúcar, lo 'cuqui'. Las noticias cuquis han venido principalmente del fútbol: llevamos ya una semana de Mundial y Putin todavía no ha envenenado a nadie, las selecciones pequeñas están plantando cara a las grandes y ayer vivimos el mejor momento de la historia de los Mundiales, junto al gol de Maradona ante Inglaterra: el iraní sacando de banda haciendo la voltereta en el último minuto de partido. Gracias Mohammadi.