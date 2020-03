Estamos viviendo unas de las semanas más raras de nuestra vida, no estamos acostumbrados a vivir encerrados. Hoy traigo 10 tips para sobrevivir al confinamiento.

1. Conócete a ti mismo: si te pasas la mano por el pelo y se te queda un tacto como de aceite de oliva virgen extra, es hora de pegarse una ducha.

2. Haz deporte a diario y no pongas excusas. Si los futbolistas pueden jugar al waterpolo en la piscina de tu mansión, ¿por qué tú no?

3. No pierdas la noción del tiempo: cuenta como máximo siete capítulos de serie después del aplauso a los sanitarios para acostarte y ponte a cocinar cuando veas en la tele a Fernando Simón.

4. No erosiones tu reservas de el papel higiénico, intenta defecar antes de ducharte.

5. No pierdas el tiempo. En dos semanas da tiempo a aprender un idioma, a aprender a tocar un instrumento o a estudiarte un tema a fondo, pero sabes que no lo sabes a hacer. Así que no lo intentes, terminarás frustrado.

6. Mantén el contacto los tuyos. Haz llamadas de Skype con tus amigos y verás que divertida puede llegar a ser una videoconferencia entre ocho personas.

7. Reenvía todos los bulos de WhatsApp que te lleguen para crear confusión y tener una ventaja informativa y competitiva en un posible futuro postapocalíptico.

8. Intenta distraerte con series y películas para no pensar en el virus. Unas recomendaciones: Sólo en casa, 40 días y 40 noches, The Walking Dead, Soy Leyenda, Pandemic.

9. Mantén la fé y la ilusión. Reza por los británicos y los estadounidenses que siguen hacinados en el metro a estas alturas y fantasea con ocupar su dúplex vacío en Manhattan dentro de un par de años.

10. Es probable que la cuarentena acabe el Domingo de Resurrección. Ve preparando tu secta. Déjate crecer el pelo y la barba y prepara una túnica para salir a la calle ese día mirando al cielo y hablando entre susurros. Verás como se santiguan todas las ancianas del barrio. Una secta es un negocio muy rentable en momentos financieros inestables.