El comparador de vacunas

Llevamos ya un par de meses de vacunación y la oferta de productos se ha ampliado. Hoy traigo un pequeño resumen del catálogo que tenemos en el mercado para orientar al consumidor en uno de los bienes de consumo más preciados.

Moderna: Es la vacuna más cara, 14,88€ la dosis. Una vacuna para paladares exigentes, una vacuna gourmet.

Pfizer: Teniendo en cuenta su efectividad (95%) y coste (12€), es la mejor vacuna relación calidad-precio del mercado. Sí es una vacuna fría, que debe conservarse a -70º, por lo que está indicada para acompañar al marisco o para después de la cena.

AstraZeneca: Cuando comenzó la carrera era la niña bonita de las vacunas. Desarrollada por la Universidad de Oxford en asociación con una empresa ubicada en Cambridge, cuna de otra de las universidades más afamadas del mundo. Si te dicen desde Oxford y Cambridge que la heroína favorece la circulación y rebaja el colesterol, mañana mismo estás tirando el Danacol y buscando una papela. Pero no, el producto final ha sido decepcionante. No pueden tomarla los mayores de 55 años, los alemanes, los que midan más de 1,90, los votantes de Ciudadanos y una serie de colectivos minoritarios. Es la vacuna con menor efectividad y la menos segura ante las nuevas cepas. Una vacuna de marca blanca y accesible a todos los bolsillos. 1,78€, viene sin jeringuilla en el paquete como hizo Apple con el cargador para no contaminar.

Janssen: Aún no disponible en el mercado, se espera que se presente esta misma semana en el #JanssenEvent en el que su CEO confirme los rumores que corren de que se trata de la primera vacuna de una sóla dosis y se puede guardar en el frigorífico de casa. La revolución de las vacunas Covid.

Sinovac: La vacuna del gobierno chino, totalmente pública. Del soviet para los soviets, como Dios manda. En Europa y Estados Unidos no la quieren por ser china, pero en Latinoamérica por ejemplo si se está aplicando. Lo mejor, su nombre comercial: CoronaVac. Fácil, sencillo, internacional. Un diez al naming. Hay que decir que algunos también llaman vacuna china a la de AstraZeneca porque además de barata y mala, pides un millón y te llegan la mitad. Rollo AllieExpress.

Sputnik V: Económica y efectiva, pero rusa. Además no se puede beber durante un mes después de su administración. Descartada para occidente desde el primer día.