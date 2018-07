Últimamente están de moda las sociedades offshore, sociedades opacas para parar menos impuestos creadas por cantantes de rancheras, políticos ejemplares y premios Nobel críticos con la desigualdad. Ayer mismo leí que una sociedad offshore es una sociedad opaca, en el sentido de que no es transparante, no se sabe mucho de ella. Justo cuando estaba leyendo eso pensé: "Coño, entonces Corea del Norte es un país opaco. ¡Somos offshore!". Y como estoy viendo que lo offshore está tan de moda que no queda un ricachón en el mundo que no tenga una sociedad de estas, he decidido explicar aquí cómo crear un país offshore.

Lo primero que necesitas para crear un país offshore es cerrar las fronteras. Construir un muro en que rodee el país para que la gente no pueda entrar ni salir. Si por lo que sea, por ejemplo porque tu padre se gastó todo el cemento del país en construirse palacios, no tienes para rodearlo entero, une los muros que tengas con cinta aislante. El segundo paso fundamental es prohibir internet, eliminar los flujos de información con el extranjero. Que tus proletarios no aparezcan en el Tinder occidental ni puedan filtrar información del interior a través del canal de IRC "Valladolid Otakus Lesbianas". Llegados a este puntos comenzará a reinar la confusión y el desconocimiento sobre el país y su titularidad. Es probable que te llame la ONU para decirte que figuras como administrador principal de Corea del Norte, algo que tu desmentirás alegando que es una democracia popular y que tú siempre te has presentado a las elecciones (103% de los votos). Probablemente te acusarán de tener campos de concentración enseñándote fotografías aéreas hechas por satélite. Algo que por cierto me hace mucha gracia, la última vez que me mandaron una foto de 15.000 personas concentradas en Wŏn-dong era porque acabábamos de abrir un Primark.

Llegados a este punto habrás conseguido crear un país offshore, un paraíso terrenal donde evadir los Derechos Humanos. Pero recordad siempre que nosotros fuimos los primeros.