¿Cómo le contarías el s.XXI a alguien de 1999?

Imagínate que viajas a 1999. Estados Unidos está pendiente del juicio a Bill Clinton por su affaire con Monica Lewinsky, Holanda estrena un programa llamado Gran Hermano, Britney Spears y Christina Aguilera lo petan y hasta Cher, que debe rondar los 94 años, se suma a la moda de enseñar ombliguito. En cine se estrena Matrix, una película cuya visión del futuro eran unos móviles diminutos a los que se le abría la carcasa con un giro de muñeca, en España aún se paga en pesetas. ¿Qué le contarías a la gente de 1999 de cómo es el s.XXI?

Señores de 1999:

El mayor cártel del mundo ya no es colombiano, es el cártel de Sinaloa. Maradona ya ha dejado las drogas, actualmente es entrenador de los Tigres de Sinaloa.

No sigáis haciendo los móviles más pequeños, ahora se llevan los de tamaño 'mano de Fernando Romay'. Los móviles ahora son grandes, llevan cámara incorporada y más que para hablar se usan para añadirle orejas de perro a las fotos. No llevan botones pero sí un teclado táctil en la pantalla, aunque la gente ya no se comunica mediante texto sino mediante berenjenas, flamencas y peinetas.

Los coches voladores todavía no existen, pero tienes una estación de patinetes prácticamente cada dos kebabs.

Tenemos 28 tipos de yogures de la misma marca y 37 identidades de género. El deporte con más audiencia del mundo son los videojuegos.

No tiréis los chándals de los 80. NO TIRÉIS LOS CHANDALS DE LOS 80. Si tienes un chándal rosa y verde fosforito como el del yonki del parque de tu barrio, saca la funda del traje de la comunión y guarda ahí el puto chándal, espera unos años.

Australia participa en Eurovisión, China es la cuna del capitalismo, la copa Libertadores se disputa en Madrid y el próximo Mundial de fútbol en Qatar. Bob Dylan es Nobel de Literatura y los hermanos Wachowski ahora son las hermanas Wachowski.

Estados Unidos, Rusia y Corea del Norte ahora son aliados. El presidente de Estados Unidos es Donald Trump, que le ganó las elecciones a Hillary Clinton, que sigue casada con Bill Clinton.

Los estrenos de cine más esperados este año son El Rey León y El Grinch, pero no sus secuelas, no. El Rey León y El Grinch, lo de hacer películas nuevas ya no se lleva.

Si vives en España, invierte en pisos. No seas tonto, invierte en pisos que con el alquiler te pagas la hipoteca y en unos años lo va a hacer todo el mundo y vas a quedar el último por tonto. Invierte en pisos, te lo dice un amigo.