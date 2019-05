Clase de Español Advance para James Rhodes

James Rhodes lleva ya unos cuantos años en España, ya ha descubierto la tortilla y la paella, que Los Chichos tienen composiciones más pegadizas que Schubert y hasta maneja con cierta soltura el 'no ni ná', por eso creo que es el momento de dar un paso adelante conocer los rincones más profundos de la lengua de Cervantes y la cultura española y de ir a por el Advance.

Clase 1 de Español Advance para James Rhodes.

Expresiones:

Repanchingarse: estando sentado en el sofá, dejar caer la cabeza hasta tenerla hasta la altura de las rodillas. Esta postura supera en dificultad a cualquiera practicada en yoga u otras disciplinas orientales.

Ponerse fino: al contrario de lo que se pueda suponer no significa adelgazar sino exactamente lo contrario, hincharse a algo, generalmente comida o alcohol.

El uso de sinónimos de testículos:

Las gónadas masculinas tiene un significado rico y variado en el castellano pero sus sinónimos no pueden intercambiarse de cualquier forma, cada uno tiene su propio uso y lugar:

En bolas: 'Estar desnudo', no puede intercambiarse por 'en huevos' o 'en cojones', pierde todo el sentido, pero sí por 'en pelotas'. Para situaciones en las que se está muy muy desnudo se puede utilizar 'en pelota picá'.

Los cojones: 'No rotundo'. No puede intercambiarse por otro como ‘las bolas’. EJ:

- Esta tarde limpias el piso.

- Los cojones.

¡Manda huevos!: En inglés se podría traducir como 'send eggs' sin embargo el significado literal no es el de enviar testículos sino el de 'Tiene narices' (He has noses) que tampoco sé explicar muy bien cómo traducir. Lo importante es que 'Manda huevos' no puede sustituirse por ‘Manda bolas’, se perdería el significado de la oración.

Apuntes culturales (entran en el examen):

En España existe la delincuencia pero una delincuencia educada y ética. El delincuente suele pedir un cigarro y un euro antes de sacarte la navaja, son dos señales de alerta para darle al atracado la oportunidad de huir.

La gastronomía española es mundialmente reconocida y admirada, algunos de los platos más reconocidos de la dieta mediterránea son los churros (masa frita) y las torrijas (pan frito con azúcar).

