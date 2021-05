A China se le ha 'perdido' un misil

Qué curioso: Ayuso anuncia hace unas semanas su lema de campaña 'Comunismo o libertad' y unos días después el Partido Comunista Chino anuncia que se les ha perdido un cohete que va a impactar el 8 de mayo en Madrid. Quien no quiera verlo que no lo vea, pero para servidor está clarísimo. Yo mismo he utilizado esa excusa miles de veces: "Se me ha escapado un misil al mar del Japón", "Se me ha caída una pastilla de Avecrem al barril se uranio y se ha enriquecido", "El perro se ha comido la declaración de Derechos Humanos".

Está más visto que el Sam Va Lentín, lo que pasa es que cuando lo hacemos nosotros nos llega una carta de la ONU y cuando lo hace la superpoderosa China, casualmente no había nadie mirando. Esto es como si se te cuela en la cola del Mercadona Jiménez Losantos o Lebron James: al primero lo levantas y le pones en su sitio, al segundo le dices que no tienes prisa y que te conviene hacer hora para recoger al niño de la guardería. Siempre ha habido clases, lo entiendo. No es lo mismo meterte con un país de 25 millones de habitantes que con uno de 1400, por muy admirado que sea el primero.

El ataque de China se enmarca dentro de la estrategia de agresión discreta a occidente que vengo denunciando hace tiempo. Un ataque que se inició con la propagación de un virus sin querer queriendo, continuó con la divulgación de TikTok para lesionar cerebralmente a los adolescentes europeos y norteamericanos, y sigue hoy con ese misil 'perdido' que va a caer casualmente en Madrid pudiendo caer en una aldea de Vladivostok o en San Vicente de la Barquera. Más claro, Andrés Iniesta. Occidentales, ¡despertad de vuestro letargo!