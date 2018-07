Cero bodas y ningún funeral

El otro día me dijo el médico que tenía el ácido úrico alto, así que tome una decisión drástica: prohibir las bodas para reducir el consumo de marisco. Este año me han invitado a siete y no me da la gana dejarme 700 wones en regalos.

La versión oficial que le hemos dado al pueblo es que he prohibido las bodas y los funerales durante el Congreso del Partido para evitar reuniones multitudinarias. No quería que la decisión pareciese una decisión personal y egoísta. Lo de los funerales era para despistar, como cuando dices que has ejecutado a 10.000 disidentes y a un hámster. “¿Un hámster?”. Todo el mundo pregunta por el hámster, nadie pregunta por los disidentes. Si de hecho, a mí los funerales me encantan, soy el principal productor de funerales del país. Pero tenía que desviar la atención de mi fobia a las bodas. Psicología inversa la llaman en occidente. A los proletarios ya le he comunicado en rueda de prensa la prohibición: “Al que se case o se muera, me lo cargo”.

Las bodas han degenerado mucho en los últimos años y desde que la OMS prohibió el bacon, los dátiles como entrante ya no tienen sentido. Ahora en las celebraciones se ha puesto de moda poner mesas con antifaces, pelucas y gafas con nariz y bigote postizo, para que los invitados se hagan fotos divertidas. Tan divertidas como Leticia Sabater en “Con mucha marcha”. A esto hay que sumarle que en Corea del Norte, cuando le lanzan arroz a los novios a la salida de la iglesia se montan trifulcas por recogerlo.

La prohibición de las bodas es también una medida de igualdad, que tanto han demandado los homosexuales. Si los gays no pueden casarse, los heteros tampoco, y todos en paz. A ver si pasa un tiempo y puedo despenalizar los funerales, que llevo sólo unos días y ya tengo mono.