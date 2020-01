Queridos Reyes Magos: este año he sido bueno, he participado en varias cumbres de paz con Estados Unidos y Corea del Sur y he ejecutado a varios millares de disidentes pero ningún familiar directo como otros años, sólo algún primo lejano. Por eso os pido que no me traigáis carbón, que además es un combustible fósil y se nos enfada Greta Thunberg. Os dejo mi lista de deseos de este año:

Quiero la III Guerra Mundial. Me da igual ir con Estados Unidos o con Irán pero por favor, que no me toque en el bando de los alemanes.

Quiero una guerra civil española y, como aquí no participo, que la emitan en horario asiático como hacen con el fútbol.

Un silenciador de misiles intercontinentales como el que tiene James Bond para su 9 mm.

Un extractor de líquidos que he visto en Amazón para hacerle zumos a mi abuela, el Satisfyer.

Un décimo para El Niño del número que juegue Carlos Fabra.

El Funko de Paco Marhueda.

Quiero aprovechar que en España hay un gobierno bolcheviquen para fundar la V Internacional Obrera: la Internacional del Uranio.

Quiero que la gente se lea algún libro para entender que las políticas económicas no se basan en axiomas y certezas.

Quiero pedir también por los que menos tienen: por los extremeños, por los terulenses, por los catalanes.

Como he visto el tiempo un poco raro no os he dejado mazapanes, os he dejado Calipos, una garrafa de gazpacho y tres tajadas de melón.

De Kim para Melchor, Gaspar y Baltasar.