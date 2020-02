Querido Kurt: hoy cumplirías 53 años, eso contando con que hubieses fallado el tiro en la sién, superado su depresión, tu adicción a la heroína y la versión de Nirvana que haría Pitingo años más tarde. Te escribo esta carta para contarte algunas cosas que han pasado desde que nos dejaste.

Tu muerte a los 27 te colocó en el olimpo de las estrellas del rock, aunque también es verdad que hoy los raperos negros están pulverizando esa marca. Si un rapero cumple 27, le apodan Lil Jordi Hurtado.

Estos últimos años se ha creado una escena musical basada en eso que ya hacíais Courtney y tú hace 30 años de combinar ropa estrafalaria e ir siempre colocados. Lo llaman trap, pero no estoy muy seguro de que te gustase.

"Estoy comiendo percebes, vamos en un Mercedes.

Me como un filet mignon, veo pasar un camión".

(La Zowi).

Tu figura influyó a toda una generación, pero ayer precisamente murió una persona aún más influyente que tú en la música actual: Larry Tesler, el creador de los comandos ‘Copiar’ y ‘Pegar’. Hay estrellas del pop que piensan que ‘solfeo’ es un insulto.

Después de la generación X vino otra generación desencantada con la vida: los indignados. Pero como no tenían heroína les dio por las batucadas y ahora están cambiando el mundo desde las instituciones. Creo que están cambiando muchas cosas pero a mí todavía no me han afectado.

Los discos ya no se venden, el rock no existe y el mundo está hecho una mierda, pero si te sirve de consuelo se vuelve a llevar tu melena ‘bob’. Se la he visto a Kim Kardashian.

Espero que te vaya bien ahí arriba, igualmente si volvieses y vieses lo que echan en la MTV y lo que pagan a los artistas en Spotify, lo mismo volvías a pegarte un tiro. Y no te preocupes que las pistolas siguen siendo legales en Estados Unidos.

Atentamente. Tu admirado Kim.