Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos:

Quiero daros las gracias como cada año por vuestra generosidad. El año pasado pedí que Obama se quedara en paro y me lo habéis concedido. Pedí ser el líder más bello del socialismo mundial y os habéis cargado a Pedro Sánchez. Pedí que Estados Unidos tuviese un presidente idiota y me lo habéis traído sin rechistar. Por eso quiero que sepáis que Corea del Norte sigue siendo de los Reyes Magos. Aquí no jugamos a dos bandas, tenemos claro qué Papá Noel es una figura del imperialismo yanqui y aquí no tiene cabida. Para reafirmar mi fidelidad, la misma noche de Navidad di orden se vigilar todos los bosques y el espacio aéreo y disparar a cualquier figura que se moviese en trineo, fuese acompañada de renos o simplemente tuviese barba o vistiese de rojo. No hubo suerte, hubo seis víctimas inocentes. Seis mártires de la lucha contra el poder colonial.

Queda claro que aquí militamos en oriente y creo que este año me he portado bien. El año pasado me comprometí a no ejecutar a nadie y este año me he limitado a dar las órdenes y firmar las actas. He hecho un par de ensayos nucleares y me he reído con la hostia del caraanchoa, aunque no sé si eso es pecado. Por eso a continuación os dejo una lista de lo que quiero que me traigáis:

El Bombanova

Un radiocasette para el tanque

Un amplificador de la señal del wifi, para cuando me aleje de la frontera con Corea del Sur.

La III Guerra Mundial

El Nobel de la Paz

También me gustaría pedir por los proletarios, me gustaría que me trajerais unas toneladas de arroz para el pueblo. Sé que es mucho pedir, pero he pensado que si lleváis todo lo que lleváis a España siendo de oriente, para Corea del Norte bastaría con un par de Citröen Berlingos.

Os he dejado un vaso de licor de uranio. Quitaos las zapatillas antes de entrar y no me piséis la moqueta, que no quiero tener tonterías.

Atentamente, el mariscal Kim Jong-un.