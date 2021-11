Black Mirror: 2021

Supongo que os habéis preguntado por qué este año no hay temporada de Black Mirror. La respuesta es sencilla: porque 2021 ya es en sí una temporada de Black Mirror. Si no estás de acuerdo, te dejo tres sinopsis de episodios de este año que no tienen un sólo ápice de ficción.

Capítulo 1: Criptomonedas

Un misterioso ingeniero informático bajo el alias de Satoshi Nakamoto diseña en 2007 una moneda digital, el Bitcoin, que funciona en red y no puede ser controlada por los gobiernos. Una parte de la población empieza a invertir en Bitcoins haciendo que la capitalización del Bitcoin supere la de cualquier empresa del mundo, pero nadie utiliza Bitcoins para pagar. Al calor del Bitcoin nacen otras 10.000 criptomonedas. Los adolescentes buscan en Reddit cual será la que de el pelotazo mañana multiplicando su valor por 10.000 veces. La última cripto de moda, ‘El Juego del Calamar’, hunde su valor hasta 0 tras huir sus creadores anónimos con todo el dinero después de haber disparado su valor artificialmente. Miles de adolescentes de todo el mundo arruinan a sus familias tras haber apostado que ‘El Juego del Calamar’ sería la moneda del próximo siglo.

Capítulo 2: NFTs

La tecnología blockchain, la misma que utilizan las criptomonedas, empieza a adquirir nuevos usos. Aparecen los Non Fungible Tokens (NFTs), es decir, tokens que son únicos y no son intercambiables por otros iguales como es el caso de los Bitcoins, que sí lo son. Se crean NFTs de canciones (MP3s), imágenes (JPGs) y surge un mercado en el que se pagan por los NFTs bajo la siguiente premisa: si las obras de arte tienen valor, por qué no va a tenerlo este gif de un cerdito que ha dibujado y puesto a la venta el archiconocido instagramer Pablo Pigcasso. Sin darnos cuenta, la sociedad comienza a invertir millones de dólares en gifs y a tasar memes como si fuesen obras de arte. Un multimillonario paga 70 millones por una obra digital del artista Bepple, es decir, por un JPG. Si pinchas botón derecho sobre la imagen y la descargas, tienes el mismo JPG que él, pero sin pagar 70 millones de dólares. ¿Visionario o tonto del pueblo?

Capítulo 3: Qanon

4Chan es uno de esos foros bizarros donde se popularizaron las criptos y los NFTs, un día aparece un misterioso usuario. Los usuarios no registrados en 4Chan reciben el sobrenombre de Anon (de Anonymous), este usuario postea anónimamente y firma sus posts como Q, con lo que pronto es conocido con el nombre de Qanon. Qanon escribe con un poético y misterioso estilo y su discurso es profético y rebuscado: cuenta que el Partido Demócrata realiza reuniones secretas donde se abusa de menores y se adora a Satanás, que el coronavirus no existe y es un plan organizado por las élites para controlar a la población, que las elecciones que perdió Trump estaban amañadas y que el hijo de J.F. Kennedy (que murió en un accidente de avión en 1999) en realidad está vivo y va a aparecer en Dallas, la ciudad donde asesinaron a su padre, para anunciar que el partido demócrata está corrupto y que Trump es el gobernador legítimo de Estados Unidos y del planeta Tierra.

Como te puedes imaginar, es Estados Unidos y el discurso de Qanon consigue adeptos. Miles de seguidores se militarizan para desmantelar a los impostores y desvelar la verdad, asaltan el Capitolio en enero con vestimentas sacadas del Fortnite y, en noviembre, miles de personas se congregan en Dallas para presenciar la ‘resurrección’ de Kennedy Jr.. Quanon se convierte en el primer mesías digital y ‘The plan’ en la primera religión digital postmoderna.