NORCOREANOBLACKFRIDAY | Liopardo

Mañana es Black Friday, un día en el que los occidentales aprovechan para comprar porque no tienen muchos más días para hacerlo durante el año. El Black Friday nació en Estados Unidos cuando los comerciantes se dieron cuenta de que, quitando los cumpleaños, los santos, San Valentín, los aniversarios, Papá Noel, los Reyes Magos, el Cyber Monday, el Singles Day, Halloween, el Amigo Invisible, Acción de Gracias, las rebajas de enero, las de verano y una docena de días más, la gente prácticamente no tenía excusas para salir un día a la calle a comprar a pegarse un capricho. “Black Friday” significa “Viernes Negro”, pero hoy en día dura una semana entera. Los comerciantes se dieron cuenta de que en siete días se vendía más que en uno sólo. ¿Cómo puede ser martes y Black Friday? Pues de la misma manera que la Feria de Abril se celebra en mayo o el PSOE se llama Partido Socialista. En las culturas occidentales el Black Friday funciona de la siguiente manera: durante la madrugada previa, los empleados de las tiendas cambian las etiquetas de los productos, ponen un “Ahora” delante del precio del producto y arriba un “Antes” delante de un precio más alto que el anterior que se inventa a vuelo. Unos días antes las tiendas inundan los espacios publicitarios de radios y televisiones con imágenes epilépticas y mensajes sencillos que te recuerdan que si compras no eres tonto (tened en cuenta que son occidentales). Al día siguiente, los primeros clientes hacen cola antes de que la superficie abra sus puertas para entrar en estampida y salir saludando en las noticias. Al ser algo reciente, no llega al nivel de épica de las rebajas, donde con un poco de suerte, puedes ver a un par de abuelas pegándose puñetazos por unas bragas. Si por algún descuido se te ha pasado comprar en el Black Friday, no te preocupes. El lunes siguiente es el Cyber Monday, un día en el que todos los artículos tecnológicos están rebajados. Si por algún otro motivo, tampoco puedes comprar durante el Cyber Monday, tampoco te preocupes, en menos de 30 días llega Navidad y dos semanas más tarde las rebajas. El consumismo es inherente al capitalismo, los occidentales no saben vivir sin cosas que no necesitamos en Corea del Norte: calcetines, internet, comida… Así que desde hace dos años hemos creado nuestra propia versión del Black Friday: a partir de mañana, un 30% menos de disidentes.

