El ayuno no intermitente: la nueva moda que arrasa en Corea del Norte

Lo he reconocido sin ambages en rueda de prensa esta semana: sí, en Corea del Norte volvemos a tener escasez de alimentos. La buena noticia es que vamos a llegar con tipazo al verano, quizás por eso, por envidia, se habla tanto en la prensa internacional de este pequeño problema de abastecimiento que tenemos. El canon ideal de alimentación que domina el mundo viene impuesto por el capitalismo heteropatriarcal, que decidió unilateralmente que había que hacer tres comidas diarias y lo hizo sin atender a las particularidades de otras culturas no occidentales.

En Corea del Norte tenemos temperaturas de 60º en verano y -60º en invierno, eso no hay calabacín que lo aguante. Es hora de deshacernos de los estereotipos nutricionales impuestos por Europa y Estados Unidos y recuperar nuestras culturas y nuestras tradiciones.

Yo mismo he sido el primero en sucumbir sin querer a la cultura nutricional dominante, poniéndome metas irrealizables en los planes quinquenales como alcanzar el kilo y medio de arroz por familia al año. Una quimera.

Llevo un tiempo empezando a ser consciente de mi error y he decidido deshacerme de todas las convenciones culturales arbitrarias que arrastro y optar por una alimentación sostenible para el medio ambiente. Estos meses he conocido en Youtube nutricionistas y entrenadores de fitness que apuestan por una técnica que encaja perfectamente con la cultura norcoreana: el ayuno intermitente controlado.

La idea es sencilla: cenar normal una noche y a partir de ahí aguantar tres días sin ingerir alimentos. El ayuno intermitente tiene ventajas demostrables: mejora la autofagia, frena el envejecimiento de las células y ayuda al bolsillo en estos tiempos de crisis que tanto hace falta.

Nuestros antepasados no comían todos los días, la comida diaria es una moda que ha llegado con la sociedad de consumo. Ni había Mercadonas en Altamira ni todos los días acertaba al bisonte con la lanza el antepasado de Morata. No hace falta comer a diario y en Corea del Norte vamos a demostrarlo: Súmate al ayuno no intermitente controlado.