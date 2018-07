Liopardo | Liopardo

No había empezado el verano y ya estábamos sufriendo una de las peores olas de calor que se recuerdan. Ayer empieza el verano y los productores de Juego de Tronos van y anuncian que el invierno ya está aquí. El tiempo está loco y uno ya no sabe lo que hacer. He estado informándome buscando en intranet la web de Roberto Brasero, y parece que en julio y agosto también va a hacer calor, así que este año he decidido llevar a cabo un proyecto que los proletarios vienen demandándome desde hace tiempo. Me pidieron una piscina municipal y les he dado el parque acuático que se merece la población más obediente del mundo, el Stalin de los parques acuáticos: Aquarea. Mi idea era crear un parque acuático basado en la ideología juche, construir la piscina municipal más igualitaria de mundo. Para empezar todos sus lados son iguales: mide 40 metros de largo, 40 de ancho y, por supuesto, 40 de profundidad. Para pasar el limpiafondos hay que enviar a un equipo de buzos. Aquarea lo ha pagado el pueblo y es del pueblo, excepto la primera quincena de agosto, que se la cede al Líder Supremo, para desconectar. Os dejo unas fotitos de la inauguración: Aquí las chavalas loquitas porque me quitase el uniforme y me hiciese unos largos. Liopardo | Liopardo Si os fijáis hemos colocado unas sombrillas con los colores de la bandera del orgullo gay, para detectar a los pervertidos y detenerlos por sodomía. Liopardo | Liopardo Los primeros días pecamos de austeros con el cloro, nos quedamos un pelín cortos. Liopardo | Liopardo La zona de baño de disidentes, también tiene un trampolín para practicar el triple salto mortal. Liopardo | Liopardo Los hidropedales que para socorristas que heredamos de la U.R.S.S. Liopardo | Liopardo Las duchas para desinfectar disidentes Liopardo | Liopardo Un espectáculo que improvisamos un par de horas antes de la inauguración Liopardo | Liopardo LEER MÁS: Las peores leyes norcoreanas